Англия - Хорватия 12 ноября обзор матча Дата публикации: 13-11-2026 Англия 2 : 1 Хорватия События матча Англия - Хорватия 24' ⚽ Морган Роджерс (1 - 0) 59' ⚽ Петар Сучич (1 - 1) 63' Иван Смольчич 64' ⚽ Гарри Кейн (2 - 1) Пенальти 70' ⇄ Анте Будимир / Игор Матанович 70' ⇄ Марио Пашалич / Петар Сучич 76' ⇄ Марко Пашалич / Иван Смольчич 76' ⇄ Лука Модрич / Йосип Мишич 77' ⇄ Рио Нгумоха / Энтони Гордон 77' ⇄ Джеймс Гарнер / Деклан Райс 78' ⇄ Бен Уайт / Трент Александер-Арнольд 90' ⇄ Ловро Маер / Матео Ковачич Составы команд Англия Хорватия 1 вр Джордан Пикфорд 3 зщ Льюис Холл 6 зщ Джарелл Куанса 2 зщ Трент Александер-Арнольд 78' 5 зщ Даниэль Бёрн 4 пз Деклан Райс 78' 8 пз Эллиот Андерсон 10 пз Джуд Беллингем 11 пз Энтони Гордон 78' 9 нп Гарри Кейн 17 нп Морган Роджерс 12 зщ Бен Уайт 78' 18 пз Джеймс Гарнер 78' 20 пз Рио Нгумоа 78' 1 вр Доминик Ливакович 2 зщ Йосип Станишич 3 зщ Лука Вушкович 4 зщ Йошко Гвардиол 14 зщ Иван Смолчич 76' 8 пз Матео Ковачич 90' 13 пз Никола Влашич 16 пз Мартин Батурина 17 пз Петар Сучич 70' 22 пз Йосип Мишич 76' 20 нп Игор Матанович 70' 15 пз Марио Пашалич 70' 11 нп Анте Будимир 70' 19 пз Марко Пашалич 76' 10 пз Лука Модрич 76' 7 пз Ловро Майер 90' Запасные 13 вр Джеймс Траффорд 23 вр Джейсон Стил 14 зщ Джеймс Хилл 15 зщ Джеррэд Брэнтуэйт 7 пз Морган Гиббс-Уайт 16 пз Джоб Беллингем 21 пз Эберечи Эзе 22 пз Джош Кинг 19 нп Доминик Калверт-Льюин 12 вр Ивор Пандур 23 вр Доминик Котарски 5 зщ Дуе Чалета-Цар 18 зщ Шимун Хргович 6 зщ Нико Галешич 21 пз Марин Шотичек 9 нп Дион Белё Главные тренеры Томас Тухель Славен Билич Голы Морган Роджерс Джуд Беллингем 1:0 24' Петар Сучич 1:1 59' Гарри Кейн 2:1 64' Наказания Иван Смолчич 63'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Англия - Хорватия, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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