Англия - Хорватия 12 ноября обзор матча
Дата публикации: 13-11-2026
Англия
2 : 1
Хорватия
События матча Англия - Хорватия
24'
⚽
Морган Роджерс (1 - 0)
59'
⚽
Петар Сучич (1 - 1)
63'
Иван Смольчич
64'
⚽
Гарри Кейн (2 - 1)Пенальти
70'
⇄
Анте Будимир / Игор Матанович
70'
⇄
Марио Пашалич / Петар Сучич
76'
⇄
Марко Пашалич / Иван Смольчич
76'
⇄
Лука Модрич / Йосип Мишич
77'
⇄
Рио Нгумоха / Энтони Гордон
77'
⇄
Джеймс Гарнер / Деклан Райс
78'
⇄
Бен Уайт / Трент Александер-Арнольд
90'
⇄
Ловро Маер / Матео Ковачич
Составы команд
Англия
Хорватия
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|3
|зщ
|Льюис Холл
|6
|зщ
|Джарелл Куанса
|2
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
78'
|5
|зщ
|Даниэль Бёрн
|4
|пз
|Деклан Райс
78'
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|пз
|Энтони Гордон
78'
|9
|нп
|Гарри Кейн
|17
|нп
|Морган Роджерс
|12
|зщ
|Бен Уайт
78'
|18
|пз
|Джеймс Гарнер
78'
|20
|пз
|Рио Нгумоа
78'
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|3
|зщ
|Лука Вушкович
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|14
|зщ
|Иван Смолчич
76'
|8
|пз
|Матео Ковачич
90'
|13
|пз
|Никола Влашич
|16
|пз
|Мартин Батурина
|17
|пз
|Петар Сучич
70'
|22
|пз
|Йосип Мишич
76'
|20
|нп
|Игор Матанович
70'
|15
|пз
|Марио Пашалич
70'
|11
|нп
|Анте Будимир
70'
|19
|пз
|Марко Пашалич
76'
|10
|пз
|Лука Модрич
76'
|7
|пз
|Ловро Майер
90'
Запасные
|13
|вр
|Джеймс Траффорд
|23
|вр
|Джейсон Стил
|14
|зщ
|Джеймс Хилл
|15
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|7
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|16
|пз
|Джоб Беллингем
|21
|пз
|Эберечи Эзе
|22
|пз
|Джош Кинг
|19
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|12
|вр
|Ивор Пандур
|23
|вр
|Доминик Котарски
|5
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|18
|зщ
|Шимун Хргович
|6
|зщ
|Нико Галешич
|21
|пз
|Марин Шотичек
|9
|нп
|Дион Белё
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Славен Билич
Голы
Морган Роджерс
Джуд Беллингем
1:0
24'
Петар Сучич
1:1
59'
Гарри Кейн
2:1
64'
Наказания
Иван Смолчич
63'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Англия - Хорватия, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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