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Англия - Хорватия 12 ноября обзор матча

Дата публикации: 13-11-2026
Англия
Англия
2 : 1
Хорватия
Хорватия
События матча Англия - Хорватия
24'
Морган Роджерс (1 - 0)
59'
Петар Сучич (1 - 1)
63'
Иван Смольчич
64'
Гарри Кейн (2 - 1)Пенальти
70'
Анте Будимир / Игор Матанович
70'
Марио Пашалич / Петар Сучич
76'
Марко Пашалич / Иван Смольчич
76'
Лука Модрич / Йосип Мишич
77'
Рио Нгумоха / Энтони Гордон
77'
Джеймс Гарнер / Деклан Райс
78'
Бен Уайт / Трент Александер-Арнольд
90'
Ловро Маер / Матео Ковачич
Составы команд
Англия
Хорватия
1АнглияврДжордан Пикфорд
3АнглиязщЛьюис Холл
6АнглиязщДжарелл Куанса
2АнглиязщТрент Александер-Арнольд
78'
5АнглиязщДаниэль Бёрн
4АнглияпзДеклан Райс
78'
8АнглияпзЭллиот Андерсон
10АнглияпзДжуд Беллингем
11АнглияпзЭнтони Гордон
78'
9АнглиянпГарри Кейн
17АнглиянпМорган Роджерс
12АнглиязщБен Уайт
78'
18АнглияпзДжеймс Гарнер
78'
20АнглияпзРио Нгумоа
78'
1ХорватияврДоминик Ливакович
2ХорватиязщЙосип Станишич
3ХорватиязщЛука Вушкович
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
14ХорватиязщИван Смолчич
76'
8ХорватияпзМатео Ковачич
90'
13ХорватияпзНикола Влашич
16ХорватияпзМартин Батурина
17ХорватияпзПетар Сучич
70'
22ХорватияпзЙосип Мишич
76'
20ХорватиянпИгор Матанович
70'
15ХорватияпзМарио Пашалич
70'
11ХорватиянпАнте Будимир
70'
19ХорватияпзМарко Пашалич
76'
10ХорватияпзЛука Модрич
76'
7ХорватияпзЛовро Майер
90'
Запасные
13АнглияврДжеймс Траффорд
23АнглияврДжейсон Стил
14АнглиязщДжеймс Хилл
15АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
7АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
16АнглияпзДжоб Беллингем
21АнглияпзЭберечи Эзе
22АнглияпзДжош Кинг
19АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
12ХорватияврИвор Пандур
23ХорватияврДоминик Котарски
5ХорватиязщДуе Чалета-Цар
18ХорватиязщШимун Хргович
6ХорватиязщНико Галешич
21ХорватияпзМарин Шотичек
9ХорватиянпДион Белё
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ХорватияСлавен Билич
Голы
Морган Роджерс
Джуд Беллингем
1:0
24'
Петар Сучич
1:1
59'
Гарри Кейн
2:1
64'
Наказания
Иван Смолчич
63'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Англия - Хорватия, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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