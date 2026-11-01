Молдавия - Казахстан 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
13 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 5-й тур
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Составы команд
Молдавия
Казахстан
Главные тренеры
|Лилиан Попеску
|Талгат Байсуфинов
|Джон вант Схип
|Джон вант Схип
|Джон вант Схип
История личных встреч
|02.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига C
|Группа 3. 3-й тур
|1 : 2
|29.03.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
|0 : 1 5 : 4
|24.03.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
|1 : 2
|21.02.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|18.02.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|06.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|1 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Албания
|4
|9
| 2
Плей-офф за повышение
|Беларусь
|4
|7
|3
|Финляндия
|4
|7
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|4
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Кипр
|4
|7
|3
|Армения
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|4
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Фарерские острова
|4
|4
|3
|Молдавия
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Казахстан
|4
|2
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|4
|6
|3
|Болгария
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Люксембург
|4
|3
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