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Молдавия - Казахстан 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
13 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 5-й тур
Молдавия
Казахстан

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Составы команд
Молдавия
Казахстан
Главные тренеры
МолдавияЛилиан Попеску
КазахстанТалгат Байсуфинов
НидерландыДжон вант Схип
НидерландыДжон вант Схип
НидерландыДжон вант Схип
История личных встреч
02.10.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 3. 3-й турКазахстан1 : 2Молдавия
29.03.2022Лига наций УЕФАЛига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матчКазахстан0 : 1 5 : 4Молдавия
24.03.2022Лига наций УЕФАЛига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матчМолдавия1 : 2Казахстан
21.02.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Казахстан1 : 0Молдавия
18.02.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Молдавия1 : 1Казахстан
06.02.2013Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2013Молдавия1 : 3Казахстан
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания49
2
Плей-офф за повышение
Беларусь47
3 Финляндия47
4
Стыковая зона
Сан-Марино40
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория410
2
Плей-офф за повышение
Кипр47
3 Армения44
4
Стыковая зона
Латвия41
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия410
2
Плей-офф за повышение
Фарерские острова44
3 Молдавия44
4
Стыковая зона
Казахстан42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия48
2
Плей-офф за повышение
Эстония46
3 Болгария44
4
Стыковая зона
Люксембург43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Молдавия
0%
Ничья
0%
Казахстан
0%

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