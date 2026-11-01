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Шотландия - Северная Македония 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
13 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 5-й тур
Главный судья: Михал Оченаш (Словакия);
Шотландия
Северная Македония

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Составы команд
Шотландия
Северная Македония
Главные тренеры
БельгияСебастьен Поконьоли
Северная МакедонияГоце Седлоски
История личных встреч
03.10.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 1. 3-й турСеверная Македония0 : 2Шотландия
10.09.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа A. 10-й турСеверная Македония1 : 2Шотландия
11.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа A. 2-й турШотландия1 : 1Северная Македония
05.09.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 9. 8-й турШотландия2 : 0Северная Македония
06.09.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 9. 1-й турСеверная Македония1 : 0Шотландия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария412
2
Плей-офф за повышение
Словения47
3 Шотландия44
4
Стыковая зона
Северная Македония40
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия48
2
Плей-офф за повышение
Венгрия47
3 Украина44
4
Стыковая зона
Грузия42
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия48
2
Плей-офф за повышение
Косово45
3 Ирландия45
4
Стыковая зона
Израиль42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина48
3 Польша44
4
Стыковая зона
Румыния40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шотландия
0%
Ничья
0%
Северная Македония
0%

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