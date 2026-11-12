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Зидан допустил возможность возглавить «Ювентус» после работы со сборной Франции

Дата публикации: 12-11-2026 07:42

Зидан допустил возможность возглавить «Ювентус» после работы со сборной Франции 

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан не исключил, что однажды может возглавить туринский «Ювентус». Об этом 54-летний специалист рассказал на пресс-конференции перед матчем национальной команды с Италией, отвечая на вопрос о возможном возвращении в клуб, за который выступал в качестве футболиста.

Зидан подчеркнул, что годы, проведённые в Турине, оказали большое влияние на его профессиональное становление. Особую роль в этом процессе сыграл Марчелло Липпи, под руководством которого француз выступал с 1996 по 2001 год. По словам Зидана, в начале его карьеры в «Ювентусе» далеко не все верили в его способности, однако тренер продолжал доверять полузащитнику и помог ему преодолеть непростой период.

«Марчелло Липпи научил меня этому: всегда нужно двигаться вперёд. Когда я приехал в Турин, я играл не очень хорошо, поэтому пресса и публика не считали, что я соответствую уровню. Липпи сказал мне, что я должен выступать под его руководством, и я хорошо держался. Стать тренером „Ювентуса“… Почему бы и нет в будущем», — приводит слова специалиста RMC Sport.

За пять сезонов в составе туринцев Зидан стал одним из ключевых футболистов команды. В 2001 году он перебрался в мадридский «Реал», где продолжил карьеру игрока, а позднее добился значительных успехов уже на тренерском посту.

С «Реалом» француз трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. Летом 2026 года Зидан возглавил сборную Франции, подписав соглашение до 2030 года. Поэтому его возможное назначение в «Ювентус» остаётся лишь вариантом на будущее: о каких-либо переговорах с туринским клубом специалист не сообщал.

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