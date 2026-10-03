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Болгария - Исландия 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Христо Ботев (Пловдив, Болгария), вместимость: 22000
13 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 4. 5-й тур
Болгария
Исландия

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Составы команд
Болгария
Исландия
Главные тренеры
БолгарияАлександар Димитров
ИсландияАрнар Гуннлаугссон
История личных встреч
03.10.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 4. 3-й турИсландия3 : 0Болгария
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания49
2
Плей-офф за повышение
Беларусь47
3 Финляндия47
4
Стыковая зона
Сан-Марино40
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория410
2
Плей-офф за повышение
Кипр47
3 Армения44
4
Стыковая зона
Латвия41
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия410
2
Плей-офф за повышение
Фарерские острова44
3 Молдавия44
4
Стыковая зона
Казахстан42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия48
2
Плей-офф за повышение
Эстония46
3 Болгария44
4
Стыковая зона
Люксембург43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Болгария
0%
Ничья
0%
Исландия
0%

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