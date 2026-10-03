Болгария - Исландия 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Христо Ботев (Пловдив, Болгария), вместимость: 22000
13 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 4. 5-й тур
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Составы команд
Болгария
Исландия
Главные тренеры
|Александар Димитров
|Арнар Гуннлаугссон
История личных встреч
|03.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига C
|Группа 4. 3-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Албания
|4
|9
| 2
Плей-офф за повышение
|Беларусь
|4
|7
|3
|Финляндия
|4
|7
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|4
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Кипр
|4
|7
|3
|Армения
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|4
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|4
|10
| 2
Плей-офф за повышение
|Фарерские острова
|4
|4
|3
|Молдавия
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Казахстан
|4
|2
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|4
|6
|3
|Болгария
|4
|4
| 4
Стыковая зона
|Люксембург
|4
|3
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