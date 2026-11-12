Тренер сборной Италии Манчини поделился ожиданиями от встречи с Францией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящего матча с Францией в Лиге наций УЕФА. Накануне встречи специалист вспомнил первую игру команд в нынешнем розыгрыше турнира, которая состоялась в Париже и завершилась ничьей со счётом 1:1. По мнению наставника итальянцев, его подопечные достойно действовали даже в те отрезки, когда соперник заставлял их сосредоточиться на обороне.

Манчини отметил высокий уровень французской команды и признал, что в предыдущей встрече Италии не удалось избежать отдельных недочётов. Теперь тренерский штаб рассчитывает учесть полученный опыт и улучшить действия команды в тех компонентах, которые потребовали доработки.

«Это была хорошая игра, даже в моменты, когда нам приходилось обороняться, потому что Франция бросила нам вызов, как и в матче с Бельгией. Это отличная команда. Но были и моменты, которые можно улучшить, надеемся исправить их завтра, чтобы выиграть матч», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Повторная встреча Италии и Франции состоится в четверг, 12 ноября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало игры запланировано на 22:45 мск. Для обеих сборных результат имеет значение в борьбе за выход в четвертьфинал турнира: перед предпоследним туром итальянцы набрали семь очков, а французы располагались выше в таблице группы.

Манчини рассчитывает, что команда не только покажет результат, но и продемонстрирует прогресс по сравнению с предыдущими матчами.