Турция - Бельгия 12 ноября обзор матча Дата публикации: 12-11-2026 Турция 1 : 2 Бельгия События матча Турция - Бельгия 20' ⚽ Арда Гюлер (1 - 0) 27' ⚽ Кевин Де Брёйне (1 - 1) 30' ⚽ Шарль Де Кетеларе (1 - 2) 32' Озан Кабак 50' Исмаил Юксек 58' ⇄ Хакан Чалханоглу / Оркун Кёкчю 58' ⇄ Дениз Гюль / Энес Юнал 68' ⇄ Доди Лукебакио / Диего Морейра 69' ⇄ Леандро Троссар / Кевин Де Брёйне 70' ⇄ Зеки Челик / Огуз Айдын 70' ⇄ Салих Озджан / Исмаил Юксек 79' ⇄ Уго Кёйперс / Шарль Де Кетеларе 79' ⇄ Мика Годтс / Жереми Доку 80' ⇄ Джан Узун / Барыш Алпер Йылмаз 90+3' ⇄ Ханс Ванакен / Николас Раскин Составы команд Турция Бельгия 1 вр Угурджан Чакыр 15 зщ Озан Кабак 3 зщ Мерих Демирал 20 зщ Ферди Кадыоглу 9 зщ Энес Унал 58' 18 пз Огуз Айдын 70' 8 пз Арда Гюлер 6 пз Оркун Кёкчю 58' 17 пз Юнус Акгюн 16 пз Исмаиль Юксек 70' 21 нп Барыш Алпер Йылмаз 80' 10 пз Хакан Чалханоглу 58' 19 нп Дениз Гюль 58' 2 зщ Зеки Челик 70' 5 пз Салих Озджан 70' 11 пз Джан Узун 80' 1 вр Сенне Ламменс 21 зщ Тимоти Кастань 15 зщ Натан Нгой 4 зщ Брандон Мехеле 5 зщ Максим Де Кёйпер 23 пз Николас Раскин 90+3' 8 пз Юри Тилеманс 7 пз Кевин Де Брёйне 69' 11 пз Жереми Доку 80' 19 пз Диегу Морейра 69' 17 нп Шарль Де Кетеларе 80' 14 пз Доди Лукебакио 69' 10 пз Леандро Троссард 69' 22 пз Мика Годтс 80' 9 нп Уго Кейперс 80' 20 пз Ханс Ванакен 90+3' Запасные 12 вр Эрсин Дестаноглу 23 вр Берке Озер 4 зщ Эмир Хан Топчу 13 зщ Эрен Эльмалы 14 зщ Ахметджан Каплан 7 пз Ильхан Факили 22 пз Мустафа Эскихеллач 12 вр Мартен Вандевордт 13 вр Майк Пендерс 2 зщ Кириани Саббе 3 зщ Артюр Теат 16 зщ Хосуэ Конголо 18 зщ Йоакин Сейс 6 пз Мандела Кейта Главные тренеры Серген Ялчин Марк ван Боммел Голы Арда Гюлер 1:0 20' Кевин Де Брёйне Жереми Доку 1:1 27' Шарль Де Кетеларе Максим Де Кёйпер 1:2 30' Наказания Озан Кабак 32' Исмаиль Юксек 51'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Турция - Бельгия, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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