05:22 ()
Свернуть список

Турция - Бельгия 12 ноября обзор матча

Дата публикации: 12-11-2026
Турция
Турция
1 : 2
Бельгия
Бельгия
События матча Турция - Бельгия
20'
Арда Гюлер (1 - 0)
27'
Кевин Де Брёйне (1 - 1)
30'
Шарль Де Кетеларе (1 - 2)
32'
Озан Кабак
50'
Исмаил Юксек
58'
Хакан Чалханоглу / Оркун Кёкчю
58'
Дениз Гюль / Энес Юнал
68'
Доди Лукебакио / Диего Морейра
69'
Леандро Троссар / Кевин Де Брёйне
70'
Зеки Челик / Огуз Айдын
70'
Салих Озджан / Исмаил Юксек
79'
Уго Кёйперс / Шарль Де Кетеларе
79'
Мика Годтс / Жереми Доку
80'
Джан Узун / Барыш Алпер Йылмаз
90+3'
Ханс Ванакен / Николас Раскин
Составы команд
Турция
Бельгия
1ТурцияврУгурджан Чакыр
15ТурциязщОзан Кабак
3ТурциязщМерих Демирал
20ТурциязщФерди Кадыоглу
9ТурциязщЭнес Унал
58'
18ТурцияпзОгуз Айдын
70'
8ТурцияпзАрда Гюлер
6ТурцияпзОркун Кёкчю
58'
17ТурцияпзЮнус Акгюн
16ТурцияпзИсмаиль Юксек
70'
21ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
80'
10ТурцияпзХакан Чалханоглу
58'
19ТурциянпДениз Гюль
58'
2ТурциязщЗеки Челик
70'
5ТурцияпзСалих Озджан
70'
11ТурцияпзДжан Узун
80'
1БельгияврСенне Ламменс
21БельгиязщТимоти Кастань
15БельгиязщНатан Нгой
4БельгиязщБрандон Мехеле
5БельгиязщМаксим Де Кёйпер
23БельгияпзНиколас Раскин
90+3'
8БельгияпзЮри Тилеманс
7БельгияпзКевин Де Брёйне
69'
11БельгияпзЖереми Доку
80'
19БельгияпзДиегу Морейра
69'
17БельгиянпШарль Де Кетеларе
80'
14БельгияпзДоди Лукебакио
69'
10БельгияпзЛеандро Троссард
69'
22БельгияпзМика Годтс
80'
9БельгиянпУго Кейперс
80'
20БельгияпзХанс Ванакен
90+3'
Запасные
12ТурцияврЭрсин Дестаноглу
23ТурцияврБерке Озер
4ТурциязщЭмир Хан Топчу
13ТурциязщЭрен Эльмалы
14ТурциязщАхметджан Каплан
7ТурцияпзИльхан Факили
22ТурцияпзМустафа Эскихеллач
12БельгияврМартен Вандевордт
13БельгияврМайк Пендерс
2БельгиязщКириани Саббе
3БельгиязщАртюр Теат
16БельгиязщХосуэ Конголо
18БельгиязщЙоакин Сейс
6БельгияпзМандела Кейта
Главные тренеры
ТурцияСерген Ялчин
НидерландыМарк ван Боммел
Голы
Арда Гюлер
1:0
20'
Кевин Де Брёйне
Жереми Доку
1:1
27'
Шарль Де Кетеларе
Максим Де Кёйпер
1:2
30'
Наказания
Озан Кабак
32'
Исмаиль Юксек
51'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Турция - Бельгия, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Армения - Кипр 12 ноября обзор матча
    Армения - Кипр 12 ноября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Эштрела - Бенфика 8 ноября обзор матча
    Эштрела - Бенфика 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Португалии 2026/27 | Видео...
  • Атлетико - Барселона 8 ноября обзор матча
    Атлетико - Барселона 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
  • Фиорентина - Ювентус 8 ноября обзор матча
    Фиорентина - Ювентус 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
  • Ланс - Марсель 8 ноября обзор матча
    Ланс - Марсель 8 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close