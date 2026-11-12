Турция - Бельгия 12 ноября обзор матча
Дата публикации: 12-11-2026
Турция
1 : 2
Бельгия
События матча Турция - Бельгия
20'
⚽
Арда Гюлер (1 - 0)
27'
⚽
Кевин Де Брёйне (1 - 1)
30'
⚽
Шарль Де Кетеларе (1 - 2)
32'
Озан Кабак
50'
Исмаил Юксек
58'
⇄
Хакан Чалханоглу / Оркун Кёкчю
58'
⇄
Дениз Гюль / Энес Юнал
68'
⇄
Доди Лукебакио / Диего Морейра
69'
⇄
Леандро Троссар / Кевин Де Брёйне
70'
⇄
Зеки Челик / Огуз Айдын
70'
⇄
Салих Озджан / Исмаил Юксек
79'
⇄
Уго Кёйперс / Шарль Де Кетеларе
79'
⇄
Мика Годтс / Жереми Доку
80'
⇄
Джан Узун / Барыш Алпер Йылмаз
90+3'
⇄
Ханс Ванакен / Николас Раскин
Составы команд
Турция
Бельгия
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|15
|зщ
|Озан Кабак
|3
|зщ
|Мерих Демирал
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|9
|зщ
|Энес Унал
58'
|18
|пз
|Огуз Айдын
70'
|8
|пз
|Арда Гюлер
|6
|пз
|Оркун Кёкчю
58'
|17
|пз
|Юнус Акгюн
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
70'
|21
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
80'
|10
|пз
|Хакан Чалханоглу
58'
|19
|нп
|Дениз Гюль
58'
|2
|зщ
|Зеки Челик
70'
|5
|пз
|Салих Озджан
70'
|11
|пз
|Джан Узун
80'
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|15
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Брандон Мехеле
|5
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|23
|пз
|Николас Раскин
90+3'
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
69'
|11
|пз
|Жереми Доку
80'
|19
|пз
|Диегу Морейра
69'
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
80'
|14
|пз
|Доди Лукебакио
69'
|10
|пз
|Леандро Троссард
69'
|22
|пз
|Мика Годтс
80'
|9
|нп
|Уго Кейперс
80'
|20
|пз
|Ханс Ванакен
90+3'
Запасные
|12
|вр
|Эрсин Дестаноглу
|23
|вр
|Берке Озер
|4
|зщ
|Эмир Хан Топчу
|13
|зщ
|Эрен Эльмалы
|14
|зщ
|Ахметджан Каплан
|7
|пз
|Ильхан Факили
|22
|пз
|Мустафа Эскихеллач
|12
|вр
|Мартен Вандевордт
|13
|вр
|Майк Пендерс
|2
|зщ
|Кириани Саббе
|3
|зщ
|Артюр Теат
|16
|зщ
|Хосуэ Конголо
|18
|зщ
|Йоакин Сейс
|6
|пз
|Мандела Кейта
Главные тренеры
|Серген Ялчин
|Марк ван Боммел
Голы
Арда Гюлер
1:0
20'
Кевин Де Брёйне
Жереми Доку
1:1
27'
Шарль Де Кетеларе
Максим Де Кёйпер
1:2
30'
Наказания
Озан Кабак
32'
Исмаиль Юксек
51'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Турция - Бельгия, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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