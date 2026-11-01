Андорра - Гибралтар 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эстади де ла ФАФ (Энкамп, Андорра), вместимость: 5600
13 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 1. 5-й тур
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Составы команд
Андорра
Гибралтар
Главные тренеры
|Кольдо Альварес
|Скотт Уайзман
История личных встреч
|27.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига D
|Группа 1. 2-й тур
|0 : 0
|04.09.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|1 : 0
|19.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|07.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Гибралтар
|2
|2
|3
|Андорра
|3
|1
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Азербайджан
|3
|5
| 2
Плей-офф за повышение
|Литва
|3
|4
|3
|Лихтенштейн
|2
|1
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