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Андорра - Гибралтар 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эстади де ла ФАФ (Энкамп, Андорра), вместимость: 5600
13 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 1. 5-й тур
Андорра
Гибралтар

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Таблица
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Составы команд
Андорра
Гибралтар
Главные тренеры
АндорраКольдо Альварес
ГибралтарСкотт Уайзман
История личных встреч
27.09.2026Лига наций УЕФА. Лига DГруппа 1. 2-й турГибралтар0 : 0Андорра
04.09.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Гибралтар1 : 0Андорра
19.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 2Гибралтар1 : 0Андорра
07.06.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Андорра0 : 0Гибралтар
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта37
2
Плей-офф за повышение
Гибралтар22
3 Андорра31
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Азербайджан35
2
Плей-офф за повышение
Литва34
3 Лихтенштейн21
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Андорра
0%
Ничья
0%
Гибралтар
0%

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