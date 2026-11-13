Чехия - Испания 12 ноября обзор матча Дата публикации: 13-11-2026 Чехия 0 : 2 Испания События матча Чехия - Испания 11' Педро Порро 39' ⚽ Алекс Баэна (0 - 1) Пенальти 66' ⇄ Роберто Фернандес / Ферран Торрес 66' ⇄ Микель Мерино / Йереми Пино 66' ⇄ Идрис Хопи / Райан Дон Надери 66' ⇄ Мартин Шуберт / Лукаш Провод 69' Микель Мерино 72' Ладислав Крейчий Прямое удаление 76' ⇄ Томаш Влчек / Лукаш Амброс 76' ⇄ Педри / Фабиан Руис 76' ⇄ Марк Пубиль / Педро Порро 82' ⇄ Хорхе де Фрутос / Фермин Лопес 85' ⇄ Кристоф Кабонго / Адам Гложек 85' ⇄ Томаш Соучек / Лукаш Черв 90+6' ⚽ Марк Пубиль (0 - 2) Составы команд Чехия Испания 1 вр Матей Коварж 5 зщ Владимир Цоуфал 7 зщ Ладислав Крейчи 6 зщ Давид Зима 14 зщ Давид Юрасек 21 пз Алекс Крал 12 пз Лукаш Черв 84' 13 пз Лукаш Амброс 76' 17 пз Лукаш Провод 66' 10 нп Адам Гложек 84' 9 нп Райан Надери 66' 8 пз Idris Hopi 66' 18 пз Мартин Шуберт 66' 3 зщ Томаш Влчек 76' 22 пз Томаш Соучек 84' 11 нп Кристоф Кабонго 84' 23 вр Унай Симон 12 зщ Педро Порро 76' 5 зщ Пау Кубарси 22 зщ Марк Кукурелья 4 зщ Дин Хёйсен 8 пз Фабиан Руис 76' 9 пз Фермин Лопес 82' 18 пз Мартин Субименди 15 нп Алекс Баэна 7 нп Ферран Торрес 66' 11 нп Йереми Пино 66' 6 пз Микель Мерино 66' 21 нп Роберто Фернандес 66' 2 зщ Марк Пубиль 76' 20 пз Педри 76' 19 пз Хорхе де Фрутос 82' Запасные 16 вр Лукаш Горничек 23 вр Антонин Кински 2 зщ Штепан Халоупек 4 зщ Адам Габриэл 15 зщ Иржи Слама 19 пз David Kozel 20 пз Крыштоф Данек 1 вр Давид Райя 13 вр Жоан Гарсия 3 зщ Алехандро Гримальдо 14 зщ Хакобо Рамон 10 пз Виктор Муньос 16 пз Пабло Барриос 17 пз Марк Рока Главные тренеры Санти Дения Луис де ла Фуэнте Голы Алекс Баэна 0:1 39' Марк Пубиль 0:2 90+6' Наказания Педро Порро 11' Ладислав Крейчи 69' Микель Мерино 69'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Чехия - Испания, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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