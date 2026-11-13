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Чехия - Испания 12 ноября обзор матча

Дата публикации: 13-11-2026
Чехия
Чехия
0 : 2
Испания
Испания
События матча Чехия - Испания
11'
Педро Порро
39'
Алекс Баэна (0 - 1)Пенальти
66'
Роберто Фернандес / Ферран Торрес
66'
Микель Мерино / Йереми Пино
66'
Идрис Хопи / Райан Дон Надери
66'
Мартин Шуберт / Лукаш Провод
69'
Микель Мерино
72'
Ладислав КрейчийПрямое удаление
76'
Томаш Влчек / Лукаш Амброс
76'
Педри / Фабиан Руис
76'
Марк Пубиль / Педро Порро
82'
Хорхе де Фрутос / Фермин Лопес
85'
Кристоф Кабонго / Адам Гложек
85'
Томаш Соучек / Лукаш Черв
90+6'
Марк Пубиль (0 - 2)
Составы команд
Чехия
Испания
1ЧехияврМатей Коварж
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
7ЧехиязщЛадислав Крейчи
6ЧехиязщДавид Зима
14ЧехиязщДавид Юрасек
21ЧехияпзАлекс Крал
12ЧехияпзЛукаш Черв
84'
13ЧехияпзЛукаш Амброс
76'
17ЧехияпзЛукаш Провод
66'
10ЧехиянпАдам Гложек
84'
9ЧехиянпРайан Надери
66'
8ЧехияпзIdris Hopi
66'
18ЧехияпзМартин Шуберт
66'
3ЧехиязщТомаш Влчек
76'
22ЧехияпзТомаш Соучек
84'
11ЧехиянпКристоф Кабонго
84'
23ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщПедро Порро
76'
5ИспаниязщПау Кубарси
22ИспаниязщМарк Кукурелья
4ИспаниязщДин Хёйсен
8ИспанияпзФабиан Руис
76'
9ИспанияпзФермин Лопес
82'
18ИспанияпзМартин Субименди
15ИспаниянпАлекс Баэна
7ИспаниянпФерран Торрес
66'
11ИспаниянпЙереми Пино
66'
6ИспанияпзМикель Мерино
66'
21ИспаниянпРоберто Фернандес
66'
2ИспаниязщМарк Пубиль
76'
20Испанияпз Педри
76'
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
82'
Запасные
16ЧехияврЛукаш Горничек
23ЧехияврАнтонин Кински
2ЧехиязщШтепан Халоупек
4ЧехиязщАдам Габриэл
15ЧехиязщИржи Слама
19ЧехияпзDavid Kozel
20ЧехияпзКрыштоф Данек
1ИспанияврДавид Райя
13ИспанияврЖоан Гарсия
3ИспаниязщАлехандро Гримальдо
14ИспаниязщХакобо Рамон
10ИспанияпзВиктор Муньос
16ИспанияпзПабло Барриос
17ИспанияпзМарк Рока
Главные тренеры
ИспанияСанти Дения
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
Голы
Алекс Баэна
0:1
39'
Марк Пубиль
0:2
90+6'
Наказания
Педро Порро
11'
Ладислав Крейчи
69'
Микель Мерино
69'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Чехия - Испания, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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