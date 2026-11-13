Чехия - Испания 12 ноября обзор матча
Дата публикации: 13-11-2026
Чехия
0 : 2
Испания
События матча Чехия - Испания
11'
Педро Порро
39'
⚽
Алекс Баэна (0 - 1)Пенальти
66'
⇄
Роберто Фернандес / Ферран Торрес
66'
⇄
Микель Мерино / Йереми Пино
66'
⇄
Идрис Хопи / Райан Дон Надери
66'
⇄
Мартин Шуберт / Лукаш Провод
69'
Микель Мерино
72'
Ладислав КрейчийПрямое удаление
76'
⇄
Томаш Влчек / Лукаш Амброс
76'
⇄
Педри / Фабиан Руис
76'
⇄
Марк Пубиль / Педро Порро
82'
⇄
Хорхе де Фрутос / Фермин Лопес
85'
⇄
Кристоф Кабонго / Адам Гложек
85'
⇄
Томаш Соучек / Лукаш Черв
90+6'
⚽
Марк Пубиль (0 - 2)
Составы команд
Чехия
Испания
|1
|вр
|Матей Коварж
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|7
|зщ
|Ладислав Крейчи
|6
|зщ
|Давид Зима
|14
|зщ
|Давид Юрасек
|21
|пз
|Алекс Крал
|12
|пз
|Лукаш Черв
84'
|13
|пз
|Лукаш Амброс
76'
|17
|пз
|Лукаш Провод
66'
|10
|нп
|Адам Гложек
84'
|9
|нп
|Райан Надери
66'
|8
|пз
|Idris Hopi
66'
|18
|пз
|Мартин Шуберт
66'
|3
|зщ
|Томаш Влчек
76'
|22
|пз
|Томаш Соучек
84'
|11
|нп
|Кристоф Кабонго
84'
|23
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Педро Порро
76'
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|22
|зщ
|Марк Кукурелья
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|8
|пз
|Фабиан Руис
76'
|9
|пз
|Фермин Лопес
82'
|18
|пз
|Мартин Субименди
|15
|нп
|Алекс Баэна
|7
|нп
|Ферран Торрес
66'
|11
|нп
|Йереми Пино
66'
|6
|пз
|Микель Мерино
66'
|21
|нп
|Роберто Фернандес
66'
|2
|зщ
|Марк Пубиль
76'
|20
|пз
|Педри
76'
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
82'
Запасные
|16
|вр
|Лукаш Горничек
|23
|вр
|Антонин Кински
|2
|зщ
|Штепан Халоупек
|4
|зщ
|Адам Габриэл
|15
|зщ
|Иржи Слама
|19
|пз
|David Kozel
|20
|пз
|Крыштоф Данек
|1
|вр
|Давид Райя
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|3
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|10
|пз
|Виктор Муньос
|16
|пз
|Пабло Барриос
|17
|пз
|Марк Рока
Главные тренеры
|Санти Дения
|Луис де ла Фуэнте
Голы
Алекс Баэна
0:1
39'
Марк Пубиль
0:2
90+6'
Наказания
Педро Порро
11'
Ладислав Крейчи
69'
Микель Мерино
69'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Чехия - Испания, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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