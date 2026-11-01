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Сербия - Германия 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
13 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 5-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания);
Сербия
Германия

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Таблица
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Составы команд
Сербия
Германия
Главные тренеры
СербияВелько Паунович
ГерманияЮрген Клопп
История личных встреч
01.10.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 2. 3-й турГермания2 : 0Сербия
20.03.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Германия1 : 1Сербия
18.06.2010ЧМ-2010 - финальный раундГруппа D. 2-й турГермания0 : 1Сербия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция410
2
1/4 финала
Италия47
3
Стыковая зона
Бельгия46
4
Зона вылета
Турция40
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды48
2
1/4 финала
Греция48
3
Стыковая зона
Германия45
4
Зона вылета
Сербия40
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания412
2
1/4 финала
Англия49
3
Стыковая зона
Хорватия43
4
Зона вылета
Чехия40
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Дания46
3
Стыковая зона
Уэльс43
4
Зона вылета
Норвегия43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сербия
0%
Ничья
0%
Германия
0%

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