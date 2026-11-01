Сербия - Германия 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
13 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 5-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания);
Стартовый состав
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Составы команд
Сербия
Германия
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Юрген Клопп
История личных встреч
|01.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 2. 3-й тур
|2 : 0
|20.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|18.06.2010
|ЧМ-2010 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|4
|10
| 2
1/4 финала
|Италия
|4
|7
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|4
|6
| 4
Зона вылета
|Турция
|4
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|8
| 2
1/4 финала
|Греция
|4
|8
| 3
Стыковая зона
|Германия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Сербия
|4
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Англия
|4
|9
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|4
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Дания
|4
|6
| 3
Стыковая зона
|Уэльс
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|4
|3
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