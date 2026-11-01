Нидерланды - Греция 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
13 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 5-й тур
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
Стартовый состав
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Составы команд
Нидерланды
Греция
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Иван Йованович
История личных встреч
|01.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 2. 3-й тур
|2 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 1
|07.09.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа B. 5-й тур
|3 : 0
|01.09.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|4
|10
| 2
1/4 финала
|Италия
|4
|7
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|4
|6
| 4
Зона вылета
|Турция
|4
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|8
| 2
1/4 финала
|Греция
|4
|8
| 3
Стыковая зона
|Германия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Сербия
|4
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Англия
|4
|9
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|4
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Дания
|4
|6
| 3
Стыковая зона
|Уэльс
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|4
|3
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