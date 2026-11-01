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Нидерланды - Греция 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
13 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 2. 5-й тур
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
Нидерланды
Греция

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Нидерланды
Греция
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
СербияИван Йованович
История личных встреч
01.10.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 2. 3-й турГреция2 : 2Нидерланды
16.10.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа B. 8-й турГреция0 : 1Нидерланды
07.09.2023ЧЕ-2024 — квалификацияГруппа B. 5-й турНидерланды3 : 0Греция
01.09.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Нидерланды1 : 2Греция
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция410
2
1/4 финала
Италия47
3
Стыковая зона
Бельгия46
4
Зона вылета
Турция40
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды48
2
1/4 финала
Греция48
3
Стыковая зона
Германия45
4
Зона вылета
Сербия40
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания412
2
1/4 финала
Англия49
3
Стыковая зона
Хорватия43
4
Зона вылета
Чехия40
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Дания46
3
Стыковая зона
Уэльс43
4
Зона вылета
Норвегия43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нидерланды
0%
Ничья
0%
Греция
0%

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