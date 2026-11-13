Италия - Франция 12 ноября обзор матча
Дата публикации: 13-11-2026
Италия
3 : 1
Франция
События матча Италия - Франция
10'
⚽
Майкл Олисе (0 - 1)
13'
Жереми Жаке
26'
⚽
Франческо Пио Эспозито (1 - 1)
39'
Франческо Пио Эспозито
60'
✕
Себастьяно ЭспозитоПенальти не забит
62'
⇄
Антонио Вергара / Себастьяно Эспозито
62'
⇄
Федерико Димарко / Николо Камбьяги
63'
⚽
Давиде Фраттези (2 - 1)
71'
Алессандро Бастони
73'
⇄
Исса Думбия / Давиде Фраттези
75'
⚽
Франческо Пио Эспозито (3 - 1)Пенальти
76'
⇄
Саэль Кумбеди / Мало Гюсто
77'
⇄
Эли Жуниор Крупи / Брэдли Баркола
77'
⇄
Сенни Майюлу / Дезире Дуэ
77'
⇄
Анди Диуф / Адриен Трюффер
82'
⇄
Эдуарду Камавинга / Раян Шерки
90+2'
⇄
Самуэле Риччи / Николо Барелла
90+2'
⇄
Джанлука Скамакка / Франческо Пио Эспозито
90+3'
Эли Жуниор Крупи
Составы команд
Италия
Франция
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Микаель Кайоде
|3
|зщ
|Джорджио Скальвини
|6
|зщ
|Алессандро Бастони
|5
|зщ
|Риккардо Калафьори
|18
|пз
|Николо Барелла
90+2'
|8
|пз
|Сандро Тонали
|16
|пз
|Давиде Фраттези
73'
|9
|нп
|Франческо Эспозито
90+2'
|7
|нп
|Себастьяно Эспозито
62'
|19
|нп
|Николо Камбьяги
62'
|21
|пз
|Антонио Вергара
62'
|11
|пз
|Федерико Димарко
62'
|15
|пз
|Исса Думбия
73'
|4
|пз
|Самуэле Риччи
90+2'
|20
|нп
|Джанлука Скамакка
90+2'
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Мало Гюсто
77'
|22
|зщ
|Жереми Жаке
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
77'
|7
|пз
|Райан Шерки
82'
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|21
|пз
|Лукаш Да Кунья
|12
|пз
|Брэдли Баркола
77'
|20
|нп
|Дезире Дуэ
77'
|11
|нп
|Майкл Олисе
|5
|зщ
|Саэль Кумбеди
77'
|8
|пз
|Сенни Маюлу
77'
|13
|пз
|Анди Диуф
77'
|9
|нп
|Эли Крупи
77'
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
82'
Запасные
|12
|вр
|Марко Карнезекки
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|22
|зщ
|Даниэле Гиларди
|10
|пз
|Николо Фаджоли
|14
|пз
|Марко Палестра
|17
|пз
|Алессандро Романо
|23
|пз
|Лука Колеошо
|1
|вр
|Гийом Рест
|23
|вр
|Робен Риссер
|15
|зщ
|Ибраима Конате
|17
|зщ
|Лени Йоро
|18
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|19
|пз
|Пабло Пажи
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Зинедин Зидан
Голы
Майкл Олисе
0:1
10'
Франческо Эспозито
Николо Камбьяги
1:1
26'
Давиде Фраттези
Федерико Димарко
2:1
63'
Франческо Эспозито
3:1
75'
Наказания
Жереми Жаке
13'
Франческо Эспозито
39'
Алессандро Бастони
70'
Эли Крупи
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Италия - Франция, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Англия - Хорватия 12 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Чехия - Испания 12 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Албания - Финляндия 12 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Черногория - Латвия 12 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Турция - Бельгия 12 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...