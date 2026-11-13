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Италия - Франция 12 ноября обзор матча

Дата публикации: 13-11-2026
Италия
Италия
3 : 1
Франция
Франция
События матча Италия - Франция
10'
Майкл Олисе (0 - 1)
13'
Жереми Жаке
26'
Франческо Пио Эспозито (1 - 1)
39'
Франческо Пио Эспозито
60'
Себастьяно ЭспозитоПенальти не забит
62'
Антонио Вергара / Себастьяно Эспозито
62'
Федерико Димарко / Николо Камбьяги
63'
Давиде Фраттези (2 - 1)
71'
Алессандро Бастони
73'
Исса Думбия / Давиде Фраттези
75'
Франческо Пио Эспозито (3 - 1)Пенальти
76'
Саэль Кумбеди / Мало Гюсто
77'
Эли Жуниор Крупи / Брэдли Баркола
77'
Сенни Майюлу / Дезире Дуэ
77'
Анди Диуф / Адриен Трюффер
82'
Эдуарду Камавинга / Раян Шерки
90+2'
Самуэле Риччи / Николо Барелла
90+2'
Джанлука Скамакка / Франческо Пио Эспозито
90+3'
Эли Жуниор Крупи
Составы команд
Италия
Франция
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2ИталиязщМикаель Кайоде
3ИталиязщДжорджио Скальвини
6ИталиязщАлессандро Бастони
5ИталиязщРиккардо Калафьори
18ИталияпзНиколо Барелла
90+2'
8ИталияпзСандро Тонали
16ИталияпзДавиде Фраттези
73'
9ИталиянпФранческо Эспозито
90+2'
7ИталиянпСебастьяно Эспозито
62'
19ИталиянпНиколо Камбьяги
62'
21ИталияпзАнтонио Вергара
62'
11ИталияпзФедерико Димарко
62'
15ИталияпзИсса Думбия
73'
4ИталияпзСамуэле Риччи
90+2'
20ИталиянпДжанлука Скамакка
90+2'
16ФранцияврМик Меньян
2ФранциязщМало Гюсто
77'
22ФранциязщЖереми Жаке
4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3ФранциязщАдриен Трюффер
77'
7ФранцияпзРайан Шерки
82'
14ФранцияпзАдриен Рабьо
21ФранцияпзЛукаш Да Кунья
12ФранцияпзБрэдли Баркола
77'
20ФранциянпДезире Дуэ
77'
11ФранциянпМайкл Олисе
5ФранциязщСаэль Кумбеди
77'
8ФранцияпзСенни Маюлу
77'
13ФранцияпзАнди Диуф
77'
9ФранциянпЭли Крупи
77'
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
82'
Запасные
12ИталияврМарко Карнезекки
13ИталияврГульельмо Викарио
22ИталиязщДаниэле Гиларди
10ИталияпзНиколо Фаджоли
14ИталияпзМарко Палестра
17ИталияпзАлессандро Романо
23ИталияпзЛука Колеошо
1ФранцияврГийом Рест
23ФранцияврРобен Риссер
15ФранциязщИбраима Конате
17ФранциязщЛени Йоро
18ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
19ФранцияпзПабло Пажи
Главные тренеры
ИталияРоберто Манчини
ФранцияЗинедин Зидан
Голы
Майкл Олисе
0:1
10'
Франческо Эспозито
Николо Камбьяги
1:1
26'
Давиде Фраттези
Федерико Димарко
2:1
63'
Франческо Эспозито
3:1
75'
Наказания
Жереми Жаке
13'
Франческо Эспозито
39'
Алессандро Бастони
70'
Эли Крупи
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Италия - Франция, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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