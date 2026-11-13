Италия - Франция 12 ноября обзор матча Дата публикации: 13-11-2026 Италия 3 : 1 Франция События матча Италия - Франция 10' ⚽ Майкл Олисе (0 - 1) 13' Жереми Жаке 26' ⚽ Франческо Пио Эспозито (1 - 1) 39' Франческо Пио Эспозито 60' ✕ Себастьяно Эспозито Пенальти не забит 62' ⇄ Антонио Вергара / Себастьяно Эспозито 62' ⇄ Федерико Димарко / Николо Камбьяги 63' ⚽ Давиде Фраттези (2 - 1) 71' Алессандро Бастони 73' ⇄ Исса Думбия / Давиде Фраттези 75' ⚽ Франческо Пио Эспозито (3 - 1) Пенальти 76' ⇄ Саэль Кумбеди / Мало Гюсто 77' ⇄ Эли Жуниор Крупи / Брэдли Баркола 77' ⇄ Сенни Майюлу / Дезире Дуэ 77' ⇄ Анди Диуф / Адриен Трюффер 82' ⇄ Эдуарду Камавинга / Раян Шерки 90+2' ⇄ Самуэле Риччи / Николо Барелла 90+2' ⇄ Джанлука Скамакка / Франческо Пио Эспозито 90+3' Эли Жуниор Крупи Составы команд Италия Франция 1 вр Джанлуиджи Доннарумма 2 зщ Микаель Кайоде 3 зщ Джорджио Скальвини 6 зщ Алессандро Бастони 5 зщ Риккардо Калафьори 18 пз Николо Барелла 90+2' 8 пз Сандро Тонали 16 пз Давиде Фраттези 73' 9 нп Франческо Эспозито 90+2' 7 нп Себастьяно Эспозито 62' 19 нп Николо Камбьяги 62' 21 пз Антонио Вергара 62' 11 пз Федерико Димарко 62' 15 пз Исса Думбия 73' 4 пз Самуэле Риччи 90+2' 20 нп Джанлука Скамакка 90+2' 16 вр Мик Меньян 2 зщ Мало Гюсто 77' 22 зщ Жереми Жаке 4 зщ Деотшанкюль Юпамекано 3 зщ Адриен Трюффер 77' 7 пз Райан Шерки 82' 14 пз Адриен Рабьо 21 пз Лукаш Да Кунья 12 пз Брэдли Баркола 77' 20 нп Дезире Дуэ 77' 11 нп Майкл Олисе 5 зщ Саэль Кумбеди 77' 8 пз Сенни Маюлу 77' 13 пз Анди Диуф 77' 9 нп Эли Крупи 77' 6 пз Эдуарду Камавинга 82' Запасные 12 вр Марко Карнезекки 13 вр Гульельмо Викарио 22 зщ Даниэле Гиларди 10 пз Николо Фаджоли 14 пз Марко Палестра 17 пз Алессандро Романо 23 пз Лука Колеошо 1 вр Гийом Рест 23 вр Робен Риссер 15 зщ Ибраима Конате 17 зщ Лени Йоро 18 пз Уоррен Заир-Эмери 19 пз Пабло Пажи Главные тренеры Роберто Манчини Зинедин Зидан Голы Майкл Олисе 0:1 10' Франческо Эспозито Николо Камбьяги 1:1 26' Давиде Фраттези Федерико Димарко 2:1 63' Франческо Эспозито 3:1 75' Наказания Жереми Жаке 13' Франческо Эспозито 39' Алессандро Бастони 70' Эли Крупи 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Италия - Франция, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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