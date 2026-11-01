14:00 ()
Свернуть список

Лихтенштейн - Азербайджан 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 7838
13 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 2. 5-й тур
Лихтенштейн
Азербайджан

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Лихтенштейн
Азербайджан
Главные тренеры
ГерманияКонрад Фюнфштюк
АзербайджанАйхан Аббасов
История личных встреч
01.10.2026Лига наций УЕФА. Лига DГруппа 2. 3-й турАзербайджан0 : 0Лихтенштейн
06.02.2013Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2013Азербайджан1 : 0Лихтенштейн
10.10.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 4. 11-й турЛихтенштейн0 : 2Азербайджан
10.09.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 4. 2-й турАзербайджан0 : 0Лихтенштейн
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта37
2
Плей-офф за повышение
Гибралтар22
3 Андорра31
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Азербайджан35
2
Плей-офф за повышение
Литва34
3 Лихтенштейн21
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лихтенштейн
0%
Ничья
0%
Азербайджан
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close