Лихтенштейн - Азербайджан 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 7838
13 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 2. 5-й тур
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Составы команд
Лихтенштейн
Азербайджан
Главные тренеры
|Конрад Фюнфштюк
|Айхан Аббасов
История личных встреч
|01.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига D
|Группа 2. 3-й тур
|0 : 0
|06.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|1 : 0
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 4. 11-й тур
|0 : 2
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 4. 2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Гибралтар
|2
|2
|3
|Андорра
|3
|1
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Азербайджан
|3
|5
| 2
Плей-офф за повышение
|Литва
|3
|4
|3
|Лихтенштейн
|2
|1
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