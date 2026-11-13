Албания - Финляндия 12 ноября обзор матча Дата публикации: 13-11-2026 Албания 2 : 0 Финляндия События матча Албания - Финляндия 32' Лео Валта 35' ⚽ Эрнест Мучи (1 - 0) 45' Адам Мархиев 50' ⚽ Рей Манай (2 - 0) 58' Ильбер Рамадани 59' ⇄ Тони Миеттинен / Адам Шталь 59' ⇄ Йоэль Похьянпало / Оливер Антман 67' Миро Тенхо Прямое удаление 70' ⇄ Мирлинд Даку / Рей Манай 70' ⇄ Юльян Шеху / Ильбер Рамадани 71' ⇄ Лука Хюрюляйнен / Топи Кескинен 77' ⇄ Ансси Сухонен / Адам Мархиев 77' ⇄ Роберт Иванов / Фредрик Йенсен 82' ⇄ Арбер Ходжа / Эрнест Мучи 82' ⇄ Луис Хаса / Казим Лачи 90+1' ⇄ Мирто Узуни / Ставрос Пилиос Составы команд Албания Финляндия 1 вр Этрит Бериша 2 зщ Ставрос Пилиос 90' 3 зщ Марио Митай 4 зщ Эльсеид Хюсай 6 зщ Берат Джимсити 18 зщ Ардиан Исмайли 8 пз Кристьян Аслани 14 пз Казим Лячи 82' 20 пз Юльбер Рамадани 70' 7 нп Рей Манай 70' 10 нп Эрнест Мучи 82' 16 пз Юльян Шеху 70' 19 нп Мирлинд Даку 70' 22 пз Луис Хаса 82' 21 нп Арбер Ходжа 82' 11 нп Мюрто Узуни 90' 1 вр Лукаш Градецки 5 зщ Миро Теньо 17 зщ Райан Махута 21 зщ Вилле Коски 3 пз Адам Штоль 58' 9 пз Фредрик Йенсен 77' 10 пз Лео Валта 11 пз Адам Мархиев 77' 18 пз Топи Кескинен 71' 7 нп Оливер Антман 58' 19 нп Беньямин Кялльман 2 зщ Тони Миеттинен 58' 20 нп Йоэль Похьянпало 58' 14 пз Лука Хюрюляйнен 71' 4 зщ Роберт Иванов 77' 16 пз Ансси Сухонен 77' Запасные 12 вр Ален Шерри 23 вр Марио Дайсинани 5 зщ Арлинд Айети 13 зщ Насер Алийи 15 зщ Клисман Цаке 17 пз Таульянт Сефери 9 нп Кристиан Шпенди 12 вр Вильями Синисало 23 вр Лукас Бергстрём 13 зщ Юхо Лахтеенмяки 6 пз Сантери Вяянянен 15 пз Онни Валакари 22 пз Даниэль Хоканс 8 нп Наатан Скюття Главные тренеры Роландо Маран Якоб Фрийс Голы Эрнест Мучи 1:0 35' Рей Манай Эльсеид Хюсай 2:0 50' Наказания Лео Валта 33' Адам Мархиев 45' Юльбер Рамадани 59' Миро Теньо 67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Албания - Финляндия, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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