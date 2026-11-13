Албания - Финляндия 12 ноября обзор матча
Дата публикации: 13-11-2026
Албания
2 : 0
Финляндия
События матча Албания - Финляндия
32'
Лео Валта
35'
⚽
Эрнест Мучи (1 - 0)
45'
Адам Мархиев
50'
⚽
Рей Манай (2 - 0)
58'
Ильбер Рамадани
59'
⇄
Тони Миеттинен / Адам Шталь
59'
⇄
Йоэль Похьянпало / Оливер Антман
67'
Миро ТенхоПрямое удаление
70'
⇄
Мирлинд Даку / Рей Манай
70'
⇄
Юльян Шеху / Ильбер Рамадани
71'
⇄
Лука Хюрюляйнен / Топи Кескинен
77'
⇄
Ансси Сухонен / Адам Мархиев
77'
⇄
Роберт Иванов / Фредрик Йенсен
82'
⇄
Арбер Ходжа / Эрнест Мучи
82'
⇄
Луис Хаса / Казим Лачи
90+1'
⇄
Мирто Узуни / Ставрос Пилиос
Составы команд
Албания
Финляндия
|1
|вр
|Этрит Бериша
|2
|зщ
|Ставрос Пилиос
90'
|3
|зщ
|Марио Митай
|4
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|6
|зщ
|Берат Джимсити
|18
|зщ
|Ардиан Исмайли
|8
|пз
|Кристьян Аслани
|14
|пз
|Казим Лячи
82'
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
70'
|7
|нп
|Рей Манай
70'
|10
|нп
|Эрнест Мучи
82'
|16
|пз
|Юльян Шеху
70'
|19
|нп
|Мирлинд Даку
70'
|22
|пз
|Луис Хаса
82'
|21
|нп
|Арбер Ходжа
82'
|11
|нп
|Мюрто Узуни
90'
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|5
|зщ
|Миро Теньо
|17
|зщ
|Райан Махута
|21
|зщ
|Вилле Коски
|3
|пз
|Адам Штоль
58'
|9
|пз
|Фредрик Йенсен
77'
|10
|пз
|Лео Валта
|11
|пз
|Адам Мархиев
77'
|18
|пз
|Топи Кескинен
71'
|7
|нп
|Оливер Антман
58'
|19
|нп
|Беньямин Кялльман
|2
|зщ
|Тони Миеттинен
58'
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
58'
|14
|пз
|Лука Хюрюляйнен
71'
|4
|зщ
|Роберт Иванов
77'
|16
|пз
|Ансси Сухонен
77'
Запасные
|12
|вр
|Ален Шерри
|23
|вр
|Марио Дайсинани
|5
|зщ
|Арлинд Айети
|13
|зщ
|Насер Алийи
|15
|зщ
|Клисман Цаке
|17
|пз
|Таульянт Сефери
|9
|нп
|Кристиан Шпенди
|12
|вр
|Вильями Синисало
|23
|вр
|Лукас Бергстрём
|13
|зщ
|Юхо Лахтеенмяки
|6
|пз
|Сантери Вяянянен
|15
|пз
|Онни Валакари
|22
|пз
|Даниэль Хоканс
|8
|нп
|Наатан Скюття
Главные тренеры
|Роландо Маран
|Якоб Фрийс
Голы
Эрнест Мучи
1:0
35'
Рей Манай
Эльсеид Хюсай
2:0
50'
Наказания
Лео Валта
33'
Адам Мархиев
45'
Юльбер Рамадани
59'
Миро Теньо
67'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Албания - Финляндия, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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