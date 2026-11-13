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Албания - Финляндия 12 ноября обзор матча

Дата публикации: 13-11-2026
Албания
Албания
2 : 0
Финляндия
Финляндия
События матча Албания - Финляндия
32'
Лео Валта
35'
Эрнест Мучи (1 - 0)
45'
Адам Мархиев
50'
Рей Манай (2 - 0)
58'
Ильбер Рамадани
59'
Тони Миеттинен / Адам Шталь
59'
Йоэль Похьянпало / Оливер Антман
67'
Миро ТенхоПрямое удаление
70'
Мирлинд Даку / Рей Манай
70'
Юльян Шеху / Ильбер Рамадани
71'
Лука Хюрюляйнен / Топи Кескинен
77'
Ансси Сухонен / Адам Мархиев
77'
Роберт Иванов / Фредрик Йенсен
82'
Арбер Ходжа / Эрнест Мучи
82'
Луис Хаса / Казим Лачи
90+1'
Мирто Узуни / Ставрос Пилиос
Составы команд
Албания
Финляндия
1АлбанияврЭтрит Бериша
2АлбаниязщСтаврос Пилиос
90'
3АлбаниязщМарио Митай
4АлбаниязщЭльсеид Хюсай
6АлбаниязщБерат Джимсити
18АлбаниязщАрдиан Исмайли
8АлбанияпзКристьян Аслани
14АлбанияпзКазим Лячи
82'
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
70'
7АлбаниянпРей Манай
70'
10АлбаниянпЭрнест Мучи
82'
16АлбанияпзЮльян Шеху
70'
19АлбаниянпМирлинд Даку
70'
22ИталияпзЛуис Хаса
82'
21АлбаниянпАрбер Ходжа
82'
11АлбаниянпМюрто Узуни
90'
1ФинляндияврЛукаш Градецки
5ФинляндиязщМиро Теньо
17ФинляндиязщРайан Махута
21ФинляндиязщВилле Коски
3ФинляндияпзАдам Штоль
58'
9ФинляндияпзФредрик Йенсен
77'
10ФинляндияпзЛео Валта
11ФинляндияпзАдам Мархиев
77'
18ФинляндияпзТопи Кескинен
71'
7ФинляндиянпОливер Антман
58'
19ФинляндиянпБеньямин Кялльман
2ФинляндиязщТони Миеттинен
58'
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
58'
14ФинляндияпзЛука Хюрюляйнен
71'
4ФинляндиязщРоберт Иванов
77'
16ФинляндияпзАнсси Сухонен
77'
Запасные
12АлбанияврАлен Шерри
23АлбанияврМарио Дайсинани
5АлбаниязщАрлинд Айети
13АлбаниязщНасер Алийи
15АлбаниязщКлисман Цаке
17АлбанияпзТаульянт Сефери
9АлбаниянпКристиан Шпенди
12ФинляндияврВильями Синисало
23ФинляндияврЛукас Бергстрём
13ФинляндиязщЮхо Лахтеенмяки
6ФинляндияпзСантери Вяянянен
15ФинляндияпзОнни Валакари
22ФинляндияпзДаниэль Хоканс
8ФинляндиянпНаатан Скюття
Главные тренеры
ИталияРоландо Маран
ДанияЯкоб Фрийс
Голы
Эрнест Мучи
1:0
35'
Рей Манай
Эльсеид Хюсай
2:0
50'
Наказания
Лео Валта
33'
Адам Мархиев
45'
Юльбер Рамадани
59'
Миро Теньо
67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Албания - Финляндия, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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