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Черногория - Латвия 12 ноября обзор матча

Дата публикации: 13-11-2026
Черногория
Черногория
2 : 1
Латвия
Латвия
События матча Черногория - Латвия
6'
Сеад Хакшабанович
20'
Никола Крстович
36'
Стефан Савич
46'
Ристо Радунович / Огнен Гашевич
46'
Милан Вукотич / Милош Брнович
57'
Стефан СавичВторая желтая — удаление
57'
Марко Янкович
60'
Душан Вукович / Сеад Хакшабанович
60'
Андрей Джурич / Василие Аджич
62'
Робертс Савальниекс / Райвис Юрковскис
62'
Янис Икауниекс / Эдуардс Дашкевичс
65'
Дмитрийс Зеленковс
70'
Никола Крстович (1 - 0)
71'
Владиславс Гутковскис / Антоний Черномордый
72'
Денисс Мелникс (1 - 1)
78'
Деннис Сиркин
86'
Алекса Мараш / Андрия Булатович
86'
Лукас Вапне
90'
Робертс Савальниекс
90+1'
Алекса Мараш (2 - 1)
90+2'
Алекса Мараш
90+2'
Альберт Алексанян / Робертс Улдрикис
Составы команд
Черногория
Латвия
1ЧерногорияврБалша Попович
15ЧерногориязщСтефан Савич
5ЧерногориязщИгор Вуячич
16ЧерногориязщОгнен Гашевич
46'
17ЧерногорияпзВасилие Аджич
60'
21ЧерногорияпзАндрия Булатович
86'
8ЧерногорияпзМарко Янкович
20ЧерногорияпзМилутин Осмаич
14ЧерногорияпзМилош Брнович
46'
18ЧерногориянпСеад Хакшабанович
60'
9ЧерногориянпНикола Крстович
3ЧерногориязщРисто Радунович
46'
11ЧерногорияпзМилан Вукотич
46'
4ЧерногориязщАндрей Джурич
60'
22ЧерногориянпДушан Вукович
60'
19ЧерногориянпАлекса Мараш
86'
23ЛатвияврРичард Матревич
13ЛатвиязщРайвис Юрковскис
62'
5ЛатвиязщАнтон Черномордый
71'
3АнглиязщДеннис Киркин
21ЛатвияпзДенис Мельник
4ЛатвияпзОскарс Вьентьесс
17ЛатвияпзЛукасс Вапне
15ЛатвияпзДмитрий Зеленков
14ЛатвияпзАндрей Цыганик
7ЛатвиянпЭдуард Дашкевич
62'
20ЛатвиянпРоберт Улдрикис
90+2'
11ЛатвияпзРоберт Савальниекс
62'
10ЛатвияпзЯнис Икауниекс
62'
9ЛатвиянпВладислав Гутковский
71'
18ЛатвиянпАльберт Алексанян
90+2'
Запасные
12ЧерногорияврДаниэль Петкович
13ЧерногорияврИгор Никич
6ЧерногориязщСлободан Рубежич
7ЧерногориязщМарко Вешович
23ЧерногорияпзAleksa Latkovic
10ЧерногориянпСтеван Йоветич
1ЛатвияврНил Пуриньш
12ЛатвияврФренк Орол
2ЛатвиязщДаниэль Балодис
8ЛатвияпзЭдуард Эмсис
16ЛатвияпзКристапс Грабовскис
19ЛатвияпзКристерс Чударс
6ЛатвиянпДанила Патийчук
Главные тренеры
ЧерногорияМирко Вучинич
ИталияПаоло Николато
Голы
Никола Крстович
Марко Янкович
1:0
70'
Денис Мельник
Андрей Цыганик
1:1
72'
Душан Вукович
2:1
90+1'
Наказания
Сеад Хакшабанович
6'
Никола Крстович
20'
Стефан Савич
36'
Стефан Савич
57'
Марко Янкович
57'
Дмитрий Зеленков
65'
Деннис Киркин
78'
Лукасс Вапне
87'
Роберт Савальниекс
90'
Алекса Мараш
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Черногория - Латвия, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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