Черногория - Латвия 12 ноября обзор матча Дата публикации: 13-11-2026 Черногория 2 : 1 Латвия События матча Черногория - Латвия 6' Сеад Хакшабанович 20' Никола Крстович 36' Стефан Савич 46' ⇄ Ристо Радунович / Огнен Гашевич 46' ⇄ Милан Вукотич / Милош Брнович 57' Стефан Савич Вторая желтая — удаление 57' Марко Янкович 60' ⇄ Душан Вукович / Сеад Хакшабанович 60' ⇄ Андрей Джурич / Василие Аджич 62' ⇄ Робертс Савальниекс / Райвис Юрковскис 62' ⇄ Янис Икауниекс / Эдуардс Дашкевичс 65' Дмитрийс Зеленковс 70' ⚽ Никола Крстович (1 - 0) 71' ⇄ Владиславс Гутковскис / Антоний Черномордый 72' ⚽ Денисс Мелникс (1 - 1) 78' Деннис Сиркин 86' ⇄ Алекса Мараш / Андрия Булатович 86' Лукас Вапне 90' Робертс Савальниекс 90+1' ⚽ Алекса Мараш (2 - 1) 90+2' Алекса Мараш 90+2' ⇄ Альберт Алексанян / Робертс Улдрикис Составы команд Черногория Латвия 1 вр Балша Попович 15 зщ Стефан Савич 5 зщ Игор Вуячич 16 зщ Огнен Гашевич 46' 17 пз Василие Аджич 60' 21 пз Андрия Булатович 86' 8 пз Марко Янкович 20 пз Милутин Осмаич 14 пз Милош Брнович 46' 18 нп Сеад Хакшабанович 60' 9 нп Никола Крстович 3 зщ Ристо Радунович 46' 11 пз Милан Вукотич 46' 4 зщ Андрей Джурич 60' 22 нп Душан Вукович 60' 19 нп Алекса Мараш 86' 23 вр Ричард Матревич 13 зщ Райвис Юрковскис 62' 5 зщ Антон Черномордый 71' 3 зщ Деннис Киркин 21 пз Денис Мельник 4 пз Оскарс Вьентьесс 17 пз Лукасс Вапне 15 пз Дмитрий Зеленков 14 пз Андрей Цыганик 7 нп Эдуард Дашкевич 62' 20 нп Роберт Улдрикис 90+2' 11 пз Роберт Савальниекс 62' 10 пз Янис Икауниекс 62' 9 нп Владислав Гутковский 71' 18 нп Альберт Алексанян 90+2' Запасные 12 вр Даниэль Петкович 13 вр Игор Никич 6 зщ Слободан Рубежич 7 зщ Марко Вешович 23 пз Aleksa Latkovic 10 нп Стеван Йоветич 1 вр Нил Пуриньш 12 вр Френк Орол 2 зщ Даниэль Балодис 8 пз Эдуард Эмсис 16 пз Кристапс Грабовскис 19 пз Кристерс Чударс 6 нп Данила Патийчук Главные тренеры Мирко Вучинич Паоло Николато Голы Никола Крстович Марко Янкович 1:0 70' Денис Мельник Андрей Цыганик 1:1 72' Душан Вукович 2:1 90+1' Наказания Сеад Хакшабанович 6' Никола Крстович 20' Стефан Савич 36' Стефан Савич 57' Марко Янкович 57' Дмитрий Зеленков 65' Деннис Киркин 78' Лукасс Вапне 87' Роберт Савальниекс 90' Алекса Мараш 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Черногория - Латвия, который состоялся 12 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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