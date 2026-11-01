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Словения - Швейцария 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
13 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 5-й тур
Главный судья: Яспер Вергот (Бельгия);
Словения
Швейцария

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Составы команд
Словения
Швейцария
Главные тренеры
СловенияБоштьян Цесар
ШвейцарияМурат Якин
История личных встреч
03.10.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 1. 3-й турШвейцария2 : 1Словения
13.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 4-й турСловения0 : 0Швейцария
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 2-й турШвейцария3 : 0Словения
05.09.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа E. 7-й турШвейцария3 : 2Словения
09.10.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа E. 2-й турСловения1 : 0Швейцария
15.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа E. 10-й турШвейцария1 : 0Словения
07.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа E. 1-й турСловения0 : 2Швейцария
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария412
2
Плей-офф за повышение
Словения47
3 Шотландия44
4
Стыковая зона
Северная Македония40
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия48
2
Плей-офф за повышение
Венгрия47
3 Украина44
4
Стыковая зона
Грузия42
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия48
2
Плей-офф за повышение
Косово45
3 Ирландия45
4
Стыковая зона
Израиль42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина48
3 Польша44
4
Стыковая зона
Румыния40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Словения
0%
Ничья
0%
Швейцария
0%

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