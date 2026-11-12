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Юрген Клопп рассказал о неожиданной реакции болельщиков на его работу в сборной Германии

Дата публикации: 12-11-2026 07:49

Юрген Клопп рассказал о неожиданной реакции болельщиков на его работу в сборной Германии 

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп с юмором рассказал о том, как изменилась его популярность после назначения на пост наставника национальной команды. По словам 59-летнего специалиста, теперь его узнают даже люди, которые прежде могли не интересоваться футболом. Об этом он сообщил во время мероприятия в штаб-квартире Adidas в Херцогенаурахе, передаёт Sky Sport.

«Моя фан-база расширилась. Когда я захожу в аптеку, женщины 80–90 лет желают мне удачи. Не думал, что они знают, кто я такой», — поделился Клопп.

Тренер также рассказал о своих задачах в сборной и отметил, что видит положительные изменения в работе команды. Главная цель, по его словам, заключается в создании коллектива, против которого любому сопернику будет сложно играть. Клопп считает, что Германия уже постепенно приближается к этому уровню, хотя для достижения результата предстоит продолжать работу.

«Чувствую и знаю, что делаю нечто важное в сборной. Мы пытаемся добиться того, чего от нас ждут: построить команду, против которой никому не хотелось бы играть. У меня есть ощущение, что мы уже движемся в правильном направлении», — заявил специалист.

Отдельно Клопп подчеркнул, что не испытывает давления и не сомневается в собственных силах. Он объяснил, что на протяжении всей карьеры старался выкладываться полностью и намерен придерживаться того же подхода на новом посту.

«Не ощущаю никакого давления. Я знаю себя уже 59 лет и всегда старался выкладываться по максимуму. Это всё, что могу сделать. Не сомневаюсь в себе», — приводит слова тренера Sky Sport.

Ближайший матч сборная Германии проведёт 13 ноября в Белграде против национальной команды Сербии. Встреча пятого тура группового этапа Лиги наций начнётся в 22:45 по московскому времени.

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