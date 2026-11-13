«Манчестер Юнайтед» не смог договориться с Фернандешем о продлении контракта 

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отклонил второе предложение клуба о продлении контракта. Об этом сообщает The Athletic. Несмотря на несколько месяцев переговоров, руководство манкунианцев пока не сумело убедить португальца принять новые условия.

Первое предложение футболисту было сделано ещё летом, однако оно не устроило игрока. Позднее «Юнайтед» вернулся к обсуждению соглашения и предложил улучшенные условия, но и на этот раз стороны не достигли договорённости. По информации издания, среди основных спорных вопросов остаются размер заработной платы и продолжительность нового контракта. Переговоры должны продолжиться.

Нынешнее соглашение 32-летнего Фернандеша рассчитано до июня 2027 года. При этом в контракте предусмотрена возможность продления ещё на один сезон по инициативе клуба. Если «Манчестер Юнайтед» воспользуется этой опцией, команда сможет сохранить полузащитника до лета 2028-го. Без активации данного пункта с января футболист получит право вести переговоры о предварительном соглашении с зарубежными клубами, чтобы затем перейти в новую команду на правах свободного агента.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. За это время португалец стал одним из ключевых игроков команды и получил капитанскую повязку. В прошлом сезоне он установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству голевых передач за одну кампанию — 21 ассист, а также был отмечен индивидуальными наградами.

В нынешнем розыгрыше АПЛ полузащитник провёл девять матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Несмотря на желание клуба сохранить капитана, ситуация с контрактом остаётся неопределённой. Окончательное решение Фернандеша пока не принято, а дальнейшее развитие переговоров может повлиять на его будущее на «Олд Траффорд».