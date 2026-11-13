Почеттино сменил Кэррика на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино возглавил «Манчестер Юнайтед». О завершении переговоров и согласовании всех условий сделки сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, назначение 54-летнего тренера получило окончательное одобрение Федерации футбола США, с которой Почеттино был связан контрактом в качестве главного тренера национальной сборной. Все договорённости со специалистом были достигнуты ещё в среду. После получения разрешения от американской стороны сделка была оформлена.
«Манчестер Юнайтед» назначил Маурисио Почеттино новым главным тренером. Сделка согласована, Федерация футбола США дала добро. Почеттино согласовал все условия в среду», — написал Романо на своей странице в социальной сети X.
Таким образом, английский клуб определился с преемником Майкла Кэррика, покинувшего команду после неудачного начала сезона. О расставании с английским специалистом «Манчестер Юнайтед» сообщил 12 ноября. Руководство клуба посчитало необходимым сменить тренера, поскольку результаты первой команды не соответствовали поставленным задачам.
После десяти стартовых туров английской Премьер-лиги манкунианцы одержали лишь одну победу, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Восемь набранных очков оставили «МЮ» на 18-й строчке таблицы — в зоне вылета из высшего дивизиона.
Почеттино предстоит принять команду в непростой ситуации и попытаться исправить её положение в чемпионате. До перехода в «Манчестер Юнайтед» аргентинец работал со сборной США, а на клубном уровне руководил «Тоттенхэмом», «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Саутгемптоном».
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