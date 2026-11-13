Стало известно, как Майкл Кэррик отреагировал на отставку из «МЮ»
В клубе понимают причины недовольства специалиста и признают, что сложившаяся ситуация могла вызвать у него неприятные чувства. Руководство сожалеет о том, как всё произошло, однако настаивает, что действовало в соответствии с установленными процедурами и старалось сохранять максимальную прозрачность на протяжении всего процесса.
По сведениям издания, представители «Манчестер Юнайтед» заранее информировали окружение Кэррика о ходе обсуждений, однако окончательное решение было принято после консультаций руководителей клуба. При этом информация о возможной смене тренера стала появляться в СМИ ещё до официального уведомления специалиста. Именно утечка новостей и обстоятельства объявления об отставке стали одной из причин его разочарования.
О прекращении сотрудничества с Кэрриком «Манчестер Юнайтед» сообщил 12 ноября. Клуб поблагодарил тренера за работу и отдельно отметил его вклад в успешное завершение предыдущего сезона, когда команда под его руководством заняла третье место в чемпионате Англии.
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги результаты манкунианцев оказались значительно хуже. После десяти туров команда набрала восемь очков и расположилась на 18-й строчке, оказавшись в зоне вылета. Неудачный старт сезона стал главным основанием для кадрового решения руководства.
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