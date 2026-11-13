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Манчини объяснил, за счёт чего Италия одержала волевую победу над Францией

Дата публикации: 13-11-2026 10:04

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги матча пятого тура Лиги наций УЕФА против Франции. Итальянцы одержали волевую победу со счётом 3:1, хотя первыми пропустили мяч уже в начале встречи. 

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги матча пятого тура Лиги наций УЕФА против Франции. Итальянцы одержали волевую победу со счётом 3:1, хотя первыми пропустили мяч уже в начале встречи. Наставник признал, что противостояние с таким соперником не могло получиться простым, однако остался доволен реакцией своей команды на неудачный старт.

Манчини высоко оценил уровень французской сборной, отметив качество её футболистов. По его мнению, Франция относится к числу сильнейших национальных команд мира, поэтому победа над ней имеет особую ценность. Итальянцы не сразу справились с давлением соперника, но постепенно наладили игру и сумели переломить ход встречи.

«Было непросто обыграть Францию, потому что у них невероятная команда с невероятными игроками. Это одна из лучших команд в мире. Мы допустили ошибку после первых 10 минут с этим голом, мы страдали ещё 10 минут, а потом начали играть и были довольно хороши. Важно побеждать, мы молодая команда и должны доказывать. Это важно, особенно когда играешь так, это придаёт уверенности», — приводит слова Манчини Foot Mercato.

Для итальянского наставника этот результат важен не только с точки зрения турнирной борьбы. Он подчеркнул, что команда находится в процессе становления, а победы над соперниками высокого уровня помогают молодым футболистам поверить в собственные силы. При этом Манчини дал понять, что сборной ещё предстоит проделать значительный объём работы.

Благодаря победе Италия набрала 10 очков и сравнялась с Францией в таблице группы. В заключительном туре, который состоится 15 ноября, итальянцы сыграют на выезде с Бельгией, а французы примут Турцию.

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