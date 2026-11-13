Манчини объяснил, за счёт чего Италия одержала волевую победу над Францией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги матча пятого тура Лиги наций УЕФА против Франции. Итальянцы одержали волевую победу со счётом 3:1, хотя первыми пропустили мяч уже в начале встречи. Наставник признал, что противостояние с таким соперником не могло получиться простым, однако остался доволен реакцией своей команды на неудачный старт.

Манчини высоко оценил уровень французской сборной, отметив качество её футболистов. По его мнению, Франция относится к числу сильнейших национальных команд мира, поэтому победа над ней имеет особую ценность. Итальянцы не сразу справились с давлением соперника, но постепенно наладили игру и сумели переломить ход встречи.

«Было непросто обыграть Францию, потому что у них невероятная команда с невероятными игроками. Это одна из лучших команд в мире. Мы допустили ошибку после первых 10 минут с этим голом, мы страдали ещё 10 минут, а потом начали играть и были довольно хороши. Важно побеждать, мы молодая команда и должны доказывать. Это важно, особенно когда играешь так, это придаёт уверенности», — приводит слова Манчини Foot Mercato.

Для итальянского наставника этот результат важен не только с точки зрения турнирной борьбы. Он подчеркнул, что команда находится в процессе становления, а победы над соперниками высокого уровня помогают молодым футболистам поверить в собственные силы. При этом Манчини дал понять, что сборной ещё предстоит проделать значительный объём работы.

Благодаря победе Италия набрала 10 очков и сравнялась с Францией в таблице группы. В заключительном туре, который состоится 15 ноября, итальянцы сыграют на выезде с Бельгией, а французы примут Турцию.