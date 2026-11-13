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Зидан назвал главный недостаток Франции в проигранном матче с Италией

Дата публикации: 13-11-2026 10:01

Зидан назвал главный недостаток Франции в проигранном матче с Италией 

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан прокомментировал поражение от Италии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча на миланском стадионе «Сан-Сиро» завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Для французского специалиста это поражение стало первым после назначения на пост наставника национальной команды.

Зидан не стал оценивать выступление своих подопечных исключительно отрицательно. Он отметил, что в первой половине встречи французы выглядели достаточно убедительно, создавали опасные моменты и дважды попадали в каркас ворот. По мнению тренера, команда могла рассчитывать на большее количество забитых мячей, однако не сумела реализовать свои возможности.

Главное разочарование специалиста связано с тем, как сборная отреагировала на второй пропущенный гол. После этого эпизода французам стало сложнее сдерживать соперника, а игра в обороне заметно ухудшилась.

«Мы хорошо играли в некоторые периоды на протяжении матча, особенно в первом тайме. Это правда, что нам не удалось забить больше, но мы создали много моментов и даже дважды попали в каркас ворот. Не всё было плохо.

Пожалуй, единственное, что меня расстроило, — это то, что мы не смогли отреагировать на второй гол Италии. Во втором тайме у нас возникло чуть больше проблем в обороне», — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

В заключительном туре группового этапа, который состоится 15 ноября, сборная Франции встретится с Турцией, а Италия сыграет с Бельгией.

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