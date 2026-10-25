Интер - Фиорентина (25.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Интер и Фиорентина. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 14:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Маурицио Мариани. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро / Джузеппе Меацца» в городе Милан.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Интер (схема 3-5-2): Иван Проведель, Янн Биссек, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Анди Диуф, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Карлос Аугусто, Франческо Пио Эспозито, Маркус Тюрам.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Фиорентина на сегодняшнюю встречу: Давид Де Хеа, Алехандро Хименес, Раду Дрэгушин, Марин Понграчич, Виктор Вальдепеньяс, Шер Ндур, Николо Фаджоли, Марко Брешианини, Франко Мастантуоно, Матео Пеллегрино, Алиу Нджие.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 51-й минуте в составе Фиорентина поле покинул Марин Понграчич, а вместо него вышел Вьери.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франческо Пио Эспозито на поле появился Анж-Йоан Бонни (Интер).

На 65-й минуте матча команда Фиорентина открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Алехандро Хименес. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 70-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Вьери (Фиорентина).

На 75-й минуте в составе Фиорентина поле покинул Франко Мастантуоно, а вместо него вышел Вильфред Ньонто.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алехандро Хименес на поле появился Додо (Фиорентина).

На 77-й минуте в составе Интер поле покинул Алессандро Бастони, а вместо него вышел Федерико Димарко.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хакан Чалханоглу на поле появился Петр Зелиньский (Интер).

На 78-й минуте в составе Интер поле покинул Генрих Мхитарян, а вместо него вышел Петар Сучич.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матео Пеллегрино на поле появился Бету (Фиорентина).

На 83-й минуте в составе Фиорентина поле покинул Алиу Нджие, а вместо него вышел Жуан Мариу.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николо Барелла на поле появился Маттео Лавелли (Интер).

На 90-й минуте поединка команда Интер сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Маркус Тюрам. Счет стал 1:1.

На 90-й минуте поединка команда Интер сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Петр Зелиньский. Счет стал 2:1.

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Интер и Фиорентина завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Интер.

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