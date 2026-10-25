Анже - Лорьян (25.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Анже и Лорьян. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Аззедин Соуифи. Игра прошла на стадионе «Стад Раймон Копа» в городе Анже.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Анже (схема 5-3-2): Антони Лопеш, Лильян Раолизоа, Карленс Аркюс, Усман Камара, Жордан Лефор, Жозеф Калулу Кьятенгва, Яссин Бельхдим, Бранко ван ден Бомен, Амин Сбаи, Проспер Питер, Амин Эль Уаззани.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Лорьян на сегодняшнюю встречу: Ивон Мвого, Натаниэль Аджей, Монтассар Тальби, Исаак Туре, Дембо Силла, Артур Эбонг, Ноа Кадью, Кан Ги Арсен Куасси, Жан Виктор Макенго, Сулейман Фай, Ибраима Бальде.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

На 28-й минуте в составе Анже последовала вынужденная замена: Амин Эль Уаззани уступил место Джим Аллевина.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 33-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Яссин Бельхдим (Анже).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Яссин Бельхдим на поле появился Харис Белькебла (Анже).

На 59-й минуте в составе Лорьян поле покинул Ибраима Бальде, а вместо него вышел Мамаду Коне.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сулейман Фай на поле появился Габен Бернардо (Лорьян).

На 83-й минуте в составе Анже поле покинул Проспер Питер, а вместо него вышел Мамаду Усман Симбаколи.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амин Сбаи на поле появился Джибирин Харуна (Анже).

На 85-й минуте в карточку арбитра попал Натаниэль Аджей (Лорьян).

На 88-й минуте в составе Лорьян поле покинул Дембо Силла, а вместо него вышел Срджан Кузмич.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жан Виктор Макенго на поле появился Исак Йенсен (Лорьян).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Анже и Лорьян завершился вничью со счетом 0:0.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!