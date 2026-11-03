Депортиво - Осасуна (02.11.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В понедельник, 2 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Депортиво Ла-Корунья и Осасуна. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хон Андер Гонсалес Эстебан. Игра прошла на стадионе «Эстадио Риасор» в городе Ла-Корунья.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Депортиво Ла-Корунья (схема 4-2-3-1): Лео Роман, Адриа Алтимира, Мигель Лоурейро, Хосе Мария Хименес, Джакомо Куальята, Марио Сориано, Лоренцо Аматуччи, Давид Мелья, Луисми Крус, Йеремай Эрнандес, Бил Нсонго.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Осасуна на сегодняшнюю встречу: Серхио Эррера, Валентен Розье, Алехандро Катена, Энцо Бойомо, Абель Бретонес, Хон Монкайола, Икер Муньос, Мой Гомес, Джонатан Дубасин, Анте Будимир, Рауль Моро.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кике Барха (Осасуна).

На 32-й минуте матча команда Осасуна открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Анте Будимир. Счет стал 0:1.

На 35-й минуте в карточку арбитра попал Мой Гомес (Осасуна).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 56-й минуте в составе Депортиво Ла-Корунья поле покинул Джакомо Куальята, а вместо него вышел Адама Траоре.

На 63-й минуте предупреждение получил Алехандро Катена (Осасуна).

На 64-й минуте поединка команда Депортиво Ла-Корунья сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Марио Сориано. Счет стал 1:1.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Луисми Крус на поле появился Пьер-Эмерик Обамеянг (Депортиво Ла-Корунья).

На 69-й минуте в составе Осасуна поле покинул Джонатан Дубасин, а вместо него вышел Рубен Гарсия.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рауль Моро на поле появился Асьер Осамбела (Осасуна).

На 78-й минуте в составе Осасуна поле покинул Хон Монкайола, а вместо него вышел Иньиго Аргибиде.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Анте Будимир на поле появился Рауль Гарсия де Аро (Осасуна).

На 81-й минуте в карточку арбитра попал Абель Бретонес (Осасуна).

На 87-й минуте поединка команда Депортиво Ла-Корунья сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Бил Нсонго. Счет стал 2:1.

На 89-й минуте в составе Осасуна поле покинул Валентен Розье, а вместо него вышел Кике Барха.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Давид Мелья на поле появился Химо Наварро (Депортиво Ла-Корунья).

На 90-й минуте в составе Депортиво Ла-Корунья поле покинул Марио Сориано, а вместо него вышел Рики Родригес.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Депортиво Ла-Корунья и Осасуна завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Депортиво Ла-Корунья.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!