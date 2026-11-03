Лорьян - Брест (02.11.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В понедельник, 2 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Лорьян и Стад Брестуа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Жереми Пиньяр. Игра прошла на стадионе «Стадион Ив Алленма - Ле Мустуар» в городе Лорьян.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Лорьян (схема 3-4-2-1): Ивон Мвого, Натаниэль Аджей, Монтассар Тальби, Исаак Туре, Дембо Силла, Ноа Кадью, Артур Эбонг, Кан Ги Арсен Куасси, Жан Виктор Макенго, Сулейман Фай, Ибраима Бальде.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Стад Брестуа на сегодняшнюю встречу: Эгиль Сельвик, Кенни Лала, Люка Тузар, Готье Льорис, Брэдли Локко, Жорис Шотар, Юго Маньетти, Мама Бальде, Камори Думбия, Пате Мбуп, Людовик Ажорж.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 41-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Мама Бальде (Стад Брестуа).

На 58-й минуте в карточку арбитра попал Исаак Туре (Лорьян).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 66-й минуте в составе Лорьян поле покинул Ибраима Бальде, а вместо него вышел Айегун Тосин.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сулейман Фай на поле появился Габен Бернардо (Лорьян).

На 69-й минуте матча команда Стад Брестуа открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Людовик Ажорж. Счет стал 0:1.

На 76-й минуте в составе Стад Брестуа поле покинул Камори Думбия, а вместо него вышел Джовани Версини.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мама Бальде на поле появился Ноа Эджума (Стад Брестуа).

На 79-й минуте в составе Лорьян поле покинул Ноа Кадью, а вместо него вышел Ноа Мбамба.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жан Виктор Макенго на поле появился Тео Ле Бри (Лорьян).

На 82-й минуте в составе Стад Брестуа поле покинул Пате Мбуп, а вместо него вышел Мамади Диамбу.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дембо Силла на поле появился Срджан Кузмич (Лорьян).

На 90+1-й минуте Айегун Тосин (Лорьян) не сумел реализовать пенальти.

На 90+2-й минуте поединка команда Стад Брестуа сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Ноа Эджума. Счет стал 0:2.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Лорьян и Стад Брестуа завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Стад Брестуа.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!