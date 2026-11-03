Ньюкасл - Эвертон (02.11.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В понедельник, 2 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ньюкасл Юнайтед и Эвертон. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джон Брукс. Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ньюкасл Юнайтед (схема 4-2-3-1): Лукаш Горничек, Амар Дедич, Фабиан Шер, Дэн Бёрн, Льюис Холл, Жоэлинтон, Нико Гонсалес, Антони Эланга, Джо Уиллок, Харви Барнс, Уильям Осула.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Эвертон на сегодняшнюю встречу: Джордан Пикфорд, Джейк О'Брайен, Джеймс Тарковски, Джаррад Брантуэйт, Виталий Миколенко, Харрисон Армстронг, Джеймс Гарнер, Мерлин Рёль, Кирнан Дьюсбери-Холл, Тайрик Джордж, Тьерно Барри.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку David Moyes (Эвертон).

На 32-й минуте в карточку арбитра попал Дэн Бёрн (Ньюкасл Юнайтед).

На 49-й минуте матча команда Эвертон открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Тьерно Барри. Счет стал 0:1.

На 52-й минуте предупреждение получил Тайрик Джордж (Эвертон).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте в составе Ньюкасл Юнайтед поле покинул Джо Уиллок, а вместо него вышел Йоан Висса.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нико Гонсалес на поле появился Шон Стёр (Ньюкасл Юнайтед).

На 75-й минуте в составе Ньюкасл Юнайтед поле покинул Жоэлинтон, а вместо него вышел Джейкоб Рэмзи.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Антони Эланга на поле появился Джейкоб Мерфи (Ньюкасл Юнайтед).

На 80-й минуте в составе Эвертон поле покинул Тьерно Барри, а вместо него вышел Бреннан Джонсон.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джаррад Брантуэйт на поле появился Майкл Кин (Эвертон).

На 87-й минуте в составе Ньюкасл Юнайтед поле покинул Амар Дедич, а вместо него вышел Базумана Туре.

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тайрик Джордж на поле появился Хейден Хакни (Эвертон).

На 90+6-й минуте в карточку арбитра попал Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл Юнайтед).

На 90+8-й минуте Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл Юнайтед) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 90+9-й минуте в карточку арбитра попал Бреннан Джонсон (Эвертон).

На 90+9-й минуте предупреждение получил Фабиан Шер (Ньюкасл Юнайтед).

Итог встречи

На 99-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ньюкасл Юнайтед и Эвертон завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Эвертон.

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