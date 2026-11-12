Армения - Кипр (12.11.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В четверг, 12 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Армения и Кипр. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Орель Гринфельд. Игра прошла на стадионе «Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна» в городе Ереван.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Армения (схема 4-2-3-1): Александр Мишиев, Артём Бандикян, Георгий Арутюнян, Степа Мкртчян, Наир Тикнизян, Карлен Оганнисян, Угочукву Иву, Артур Серобян, Нарек Григорян, Жирайр Шагоян, Артур Гарибян.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Кипр на сегодняшнюю встречу: Фабиано, Леонидас Кономис, Гектор Киприану, Константинос Лаифис, Йоргос Малеккидис, Панайотис Андреу, Григорис Кастанос, Лоизос Лоизу, Маркус Эдвардс, Иоаннис Питтас, Иасонас Пикис.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 9-й минуте матча команда Кипр открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Иасонас Пикис. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 44-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лоизос Лоизу (Кипр).

На 50-й минуте в карточку арбитра попал Иасонас Пикис (Кипр).

На 58-й минуте поединка команда Армения сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Артур Гарибян. Счет стал 1:1.

На 60-й минуте предупреждение получил Георгий Арутюнян (Армения).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Кипр поле покинул Маркус Эдвардс, а вместо него вышел Яннис Кости.

На 72-й минуте в карточку арбитра попал Нарек Григорян (Армения).

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нарек Григорян на поле появился Эдгар Севикян (Армения).

На 77-й минуте в составе Армения поле покинул Артур Серобян, а вместо него вышел Гор Манвелян.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артур Гарибян на поле появился Грант-Леон Ранос (Армения).

На 77-й минуте в составе Кипр поле покинул Лоизос Лоизу, а вместо него вышел Ставрос Георгиу.

На 81-й минуте предупреждение получил Эдгар Севикян (Армения).

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Угочукву Иву на поле появился Ованес Арутюнян (Армения).

На 86-й минуте в составе Армения поле покинул Жирайр Шагоян, а вместо него вышел Нарек Ованнисян.

На 90+3-й минуте произошла еще одна замена: вместо Григорис Кастанос на поле появился Костакис Артиматас (Кипр).

На 90+3-й минуте в составе Кипр поле покинул Иасонас Пикис, а вместо него вышел Ангелос Неофиту.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Армения и Кипр завершился вничью со счетом 1:1.

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