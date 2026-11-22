В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Халл Сити и Брайтон энд Хоув Альбион. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Питер Банкес. Игра прошла на стадионе «МКМ Стэдиум» в городе Кингстон-апон-Халл.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Халл Сити (схема 4-2-3-1): Константинос Цолакис, Льюи Койл, Семи Аджайи, Нобель Менди, Эллиот Страуд, Тим Ироегбунам, Риган Слейтер, Мохамед Беллуми, Мэтт Крукс, Мохамед-Али Чо, Оли Макберни.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Брайтон энд Хоув Альбион на сегодняшнюю встречу: Барт Вербрюгген, Коштинья, Лука Вушкович, Льюис Данк, Оливье Боскальи, Паскаль Гросс, Чема Андрес, Диего Гомес, Ясин Аяри, Максим Де Кёйпер, Джорджиньо Рюттер.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 34-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лука Вушкович (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 37-й минуте в карточку арбитра попал Нобель Менди (Халл Сити).

На 45-й минуте в составе Халл Сити последовала вынужденная замена: Тим Ироегбунам уступил место Лукас Гурна-Дуат.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мохамед-Али Чо на поле появился Сорба Томас (Халл Сити).

На 59-й минуте предупреждение получил Лукас Гурна-Дуат (Халл Сити).

На 63-й минуте в карточку арбитра попал Коштинья (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 67-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион поле покинул Ясин Аяри, а вместо него вышел Джек Хиншелвуд.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джорджиньо Рюттер на поле появился Харалампос Костулас (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 67-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион поле покинул Оливье Боскальи, а вместо него вышел Янкуба Минте.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эллиот Страуд на поле появился Райан Джайлс (Халл Сити).

На 68-й минуте в составе Халл Сити поле покинул Мэтт Крукс, а вместо него вышел Йенс Йерто-Даль.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Диего Гомес на поле появился Ферди Кадыоглу (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 81-й минуте предупреждение получил Чема Андрес (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 84-й минуте в составе Халл Сити поле покинул Льюи Койл, а вместо него вышел Брук Нортон-Каффи.

На 89-й минуте Коштинья (Брайтон энд Хоув Альбион) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 90+2-й минуте матча команда Халл Сити открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Оли Макберни. Счет стал 1:0.

На 90+4-й минуте произошла еще одна замена: вместо Чема Андрес на поле появился Ибраим Осман (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 90+5-й минуте поединка команда Халл Сити сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Оли Макберни. Счет стал 2:0.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Халл Сити и Брайтон энд Хоув Альбион завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Халл Сити.

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