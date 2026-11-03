Бенфика - Алверка (02.11.2026) | Чемпионат Португалии 2026/27

В понедельник, 2 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Бенфика и Алверка. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Бруно Жозе Рибейро Пиреш Коста. Игра прошла на стадионе «Эштадиу да Луш» в городе Лиссабон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Бенфика (схема 4-2-3-1): Сэмюэл Суареш, Александер Ба, Томаш Араужо, Клеман Лангле, Сэмюэл Даль, Фредрик Эурснес, Жуан Пальинья, Доди Лукебакио, Джанлука Престианни, Андреас Шельдеруп, Вангелис Павлидис.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Алверка на сегодняшнюю встречу: Матеус Мендес, Набиль Туизи, Яя Боджанг, Серхи Гомес, Айзек Джеймс, Франсишку Шиссумба, Шикиньо, Ян Лукас, Дэви Ги, Фигейредо, Дауда Камара.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 15-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Яя Боджанг (Алверка).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Бенфика поле покинул Андреас Шельдеруп, а вместо него вышел Клаудио Эчеверри.

На 51-й минуте матча команда Бенфика открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Вангелис Павлидис с пенальти. Счет стал 1:0.

На 58-й минуте в карточку арбитра попал Шикиньо (Алверка).

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фигейредо на поле появился Матеус Франса (Алверка).

На 59-й минуте в составе Алверка поле покинул Франсишку Шиссумба, а вместо него вышел Диогу Спенсер.

На 63-й минуте предупреждение получил Ян Лукас (Алверка).

На 65-й минуте в карточку арбитра попал Клеман Лангле (Бенфика).

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Доди Лукебакио на поле появился Рафа Силва (Бенфика).

На 75-й минуте в составе Алверка поле покинул Дауда Камара, а вместо него вышел Вивалдо.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ян Лукас на поле появился Зе Рафаэль (Алверка).

На 86-й минуте в составе Алверка поле покинул Айзек Джеймс, а вместо него вышел Седрик Нуоцци.

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жуан Пальинья на поле появился Ману Силва (Бенфика).

На 90+2-й минуте в составе Бенфика поле покинул Вангелис Павлидис, а вместо него вышел Джон Дуран.

На 90+3-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джанлука Престианни на поле появился Якуб Каминьский (Бенфика).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Бенфика и Алверка завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Бенфика.

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