Ростов - Рубин 15 августа обзор матча Дата публикации: 15-08-2026 Ростов 1 : 1 Рубин Составы команд Ростов Ростов-на-Дону Рубин Казань 1 вр Рустам Ятимов 3 зщ Умар Сако 4 зщ Виктор Мелёхин 40 зщ Игор Ногейра 87 зщ Андрей Лангович 8 пз Алексей Миронов 90' 10 пз Иван Комаров 18 пз Константин Кучаев 6 нп Олакунле Олусегун 83' 7 нп Роналдо 99 нп Тимур Сулейманов 76' 17 нп Егор Голенков 76' 5 пз Ярослав Михайлов 83' 27 зщ Данила Прохин 90' 38 вр Евгений Ставер 2 зщ Егор Тесленко 3 зщ Дениль Мальдонадо 5 зщ Игор Вуячич 12 зщ Андерсон Арройо 72' 18 зщ Максим Игнатьев 72' 23 пз Руслан Безруков 65' 6 пз Угочукву Иву 14 пз Игнасио Сааведра 46' 22 пз Велдин Ходжа 43 нп Жак-Жюльен Сиве 51 зщ Илья Рожков 46' 44 нп Даниил Кузнецов 65' 98 зщ Никита Лобов 72' 77 пз Александар Юкич 72' Запасные 34 вр Даниил Голиков 84 вр Артём Петров 22 зщ Давид Семенчук 21 пз Даниил Шанталий 57 пз Илья Жбанов 80 нп Карим Мадрахимов 73 нп Имран Азнауров 13 нп Денис Титов 91 нп Антон Шамонин 25 вр Артур Нигматуллин 86 вр Никита Корец 4 зщ Константин Нижегородов 13 зщ Жахонгир Урозов 70 зщ Дмитрий Кабутов 71 зщ Илья Самошников 11 пз Назми Грипши 59 нп Даниил Моторин Главные тренеры Джонатан Альба Франк Артига Голы Тимур Сулейманов Олакунле Олусегун 1:0 31' Жак-Жюльен Сиве 1:1 51' Наказания Иван Комаров 29' Виктор Мелёхин 46' Игор Ногейра 50'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ростов - Рубин, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.