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Ростов - Рубин 15 августа обзор матча

Дата публикации: 15-08-2026
Ростов
Ростов
1 : 1
Рубин
Рубин
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Рубин
Казань
1ТаджикистанврРустам Ятимов
3НигерзщУмар Сако
4РоссиязщВиктор Мелёхин
40БразилиязщИгор Ногейра
87РоссиязщАндрей Лангович
8РоссияпзАлексей Миронов
90'
10РоссияпзИван Комаров
18РоссияпзКонстантин Кучаев
6НигериянпОлакунле Олусегун
83'
7Бразилиянп Роналдо
99РоссиянпТимур Сулейманов
76'
17РоссиянпЕгор Голенков
76'
5РоссияпзЯрослав Михайлов
83'
27РоссиязщДанила Прохин
90'
38РоссияврЕвгений Ставер
2РоссиязщЕгор Тесленко
3ГондурасзщДениль Мальдонадо
5ЧерногориязщИгор Вуячич
12КолумбиязщАндерсон Арройо
72'
18РоссиязщМаксим Игнатьев
72'
23РоссияпзРуслан Безруков
65'
6АрменияпзУгочукву Иву
14ЧилипзИгнасио Сааведра
46'
22КосовопзВелдин Ходжа
43ФранциянпЖак-Жюльен Сиве
51РоссиязщИлья Рожков
46'
44РоссиянпДаниил Кузнецов
65'
98РоссиязщНикита Лобов
72'
77АвстрияпзАлександар Юкич
72'
Запасные
34РоссияврДаниил Голиков
84РоссияврАртём Петров
22РоссиязщДавид Семенчук
21РоссияпзДаниил Шанталий
57РоссияпзИлья Жбанов
80РоссиянпКарим Мадрахимов
73РоссиянпИмран Азнауров
13ТуркменистаннпДенис Титов
91РоссиянпАнтон Шамонин
25РоссияврАртур Нигматуллин
86РоссияврНикита Корец
4РоссиязщКонстантин Нижегородов
13УзбекистанзщЖахонгир Урозов
70РоссиязщДмитрий Кабутов
71РоссиязщИлья Самошников
11АлбанияпзНазми Грипши
59РоссиянпДаниил Моторин
Главные тренеры
ИспанияДжонатан Альба
ИспанияФранк Артига
Голы
Тимур Сулейманов
Олакунле Олусегун
1:0
31'
Жак-Жюльен Сиве
1:1
51'
Наказания
Иван Комаров
29'
Виктор Мелёхин
46'
Игор Ногейра
50'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ростов - Рубин, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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