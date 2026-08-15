Ростов - Рубин 15 августа обзор матча
Дата публикации: 15-08-2026
Ростов
1 : 1
Рубин
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Рубин
Казань
|1
|вр
|Рустам Ятимов
|3
|зщ
|Умар Сако
|4
|зщ
|Виктор Мелёхин
|40
|зщ
|Игор Ногейра
|87
|зщ
|Андрей Лангович
|8
|пз
|Алексей Миронов
90'
|10
|пз
|Иван Комаров
|18
|пз
|Константин Кучаев
|6
|нп
|Олакунле Олусегун
83'
|7
|нп
|Роналдо
|99
|нп
|Тимур Сулейманов
76'
|17
|нп
|Егор Голенков
76'
|5
|пз
|Ярослав Михайлов
83'
|27
|зщ
|Данила Прохин
90'
|38
|вр
|Евгений Ставер
|2
|зщ
|Егор Тесленко
|3
|зщ
|Дениль Мальдонадо
|5
|зщ
|Игор Вуячич
|12
|зщ
|Андерсон Арройо
72'
|18
|зщ
|Максим Игнатьев
72'
|23
|пз
|Руслан Безруков
65'
|6
|пз
|Угочукву Иву
|14
|пз
|Игнасио Сааведра
46'
|22
|пз
|Велдин Ходжа
|43
|нп
|Жак-Жюльен Сиве
|51
|зщ
|Илья Рожков
46'
|44
|нп
|Даниил Кузнецов
65'
|98
|зщ
|Никита Лобов
72'
|77
|пз
|Александар Юкич
72'
Запасные
|34
|вр
|Даниил Голиков
|84
|вр
|Артём Петров
|22
|зщ
|Давид Семенчук
|21
|пз
|Даниил Шанталий
|57
|пз
|Илья Жбанов
|80
|нп
|Карим Мадрахимов
|73
|нп
|Имран Азнауров
|13
|нп
|Денис Титов
|91
|нп
|Антон Шамонин
|25
|вр
|Артур Нигматуллин
|86
|вр
|Никита Корец
|4
|зщ
|Константин Нижегородов
|13
|зщ
|Жахонгир Урозов
|70
|зщ
|Дмитрий Кабутов
|71
|зщ
|Илья Самошников
|11
|пз
|Назми Грипши
|59
|нп
|Даниил Моторин
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Франк Артига
Голы
Тимур Сулейманов
Олакунле Олусегун
1:0
31'
Жак-Жюльен Сиве
1:1
51'
Наказания
Иван Комаров
29'
Виктор Мелёхин
46'
Игор Ногейра
50'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ростов - Рубин, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.