Кудровка - Оболонь-Бровар 15 августа обзор матча Дата публикации: 15-08-2026 Кудровка 0 : 0 Оболонь-Бровар Составы команд Кудровка Оболонь-Бровар Киев 37 вр Антон Яшков 42 зщ Евгений Пасич 69 зщ Юрий Потимков 22 зщ Богдан Векляк 25 зщ Николай Огарков 19 пз Артур Думанюк 8 пз Евгений Смирный 68' 21 нп Александр Беляев 57' 7 нп Иван Петряк 68' 24 нп Рэймонд Овусу 88' 20 нп Денис Свитюха 46' 23 пз Александр Ющенко 46' 66 пз Кирилл Сигеев 57' 14 пз Faites Makosso 68' 77 нп Константин Бычек 68' 9 нп Reynaldino Verley 88' 12 вр Kyrylo Barantsov 46' 44 зщ Oleksandr Zhovtenko 30 зщ Kyrylo Prokopchuk 2 зщ Дмитрий Капинус 13 зщ Игорь Мединский 4 пз Тарас Мороз 57' 10 пз Олег Слободян 15 пз Дмитрий Мышнёв 74' 28 нп Павел Полегенько 90 нп Тарас Лях 46' 14 нп Артём Шулянский 68' 1 вр Назарий Федоривский 46' 9 нп Денис Устименко 46' 6 пз Максим Чех 57' 7 пз Андрей Маткевич 68' 20 пз Роман Волохатый 74' Наказания Артур Думанюк 21' Артур Думанюк 54' Kyrylo Prokopchuk 70' Oleksandr Zhovtenko 75' Дмитрий Капинус 87'

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