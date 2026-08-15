Кудровка - Оболонь-Бровар 15 августа обзор матча
Дата публикации: 15-08-2026
Кудровка
0 : 0
Оболонь-Бровар
Составы команд
Кудровка
Оболонь-Бровар
Киев
|37
|вр
|Антон Яшков
|42
|зщ
|Евгений Пасич
|69
|зщ
|Юрий Потимков
|22
|зщ
|Богдан Векляк
|25
|зщ
|Николай Огарков
|19
|пз
|Артур Думанюк
|8
|пз
|Евгений Смирный
68'
|21
|нп
|Александр Беляев
57'
|7
|нп
|Иван Петряк
68'
|24
|нп
|Рэймонд Овусу
88'
|20
|нп
|Денис Свитюха
46'
|23
|пз
|Александр Ющенко
46'
|66
|пз
|Кирилл Сигеев
57'
|14
|пз
|Faites Makosso
68'
|77
|нп
|Константин Бычек
68'
|9
|нп
|Reynaldino Verley
88'
|12
|вр
|Kyrylo Barantsov
46'
|44
|зщ
|Oleksandr Zhovtenko
|30
|зщ
|Kyrylo Prokopchuk
|2
|зщ
|Дмитрий Капинус
|13
|зщ
|Игорь Мединский
|4
|пз
|Тарас Мороз
57'
|10
|пз
|Олег Слободян
|15
|пз
|Дмитрий Мышнёв
74'
|28
|нп
|Павел Полегенько
|90
|нп
|Тарас Лях
46'
|14
|нп
|Артём Шулянский
68'
|1
|вр
|Назарий Федоривский
46'
|9
|нп
|Денис Устименко
46'
|6
|пз
|Максим Чех
57'
|7
|пз
|Андрей Маткевич
68'
|20
|пз
|Роман Волохатый
74'
Наказания
Артур Думанюк
21'
Артур Думанюк
54'
Kyrylo Prokopchuk
70'
Oleksandr Zhovtenko
75'
Дмитрий Капинус
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кудровка - Оболонь-Бровар, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.