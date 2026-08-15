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Кудровка - Оболонь-Бровар 15 августа обзор матча

Дата публикации: 15-08-2026
Кудровка
Кудровка
0 : 0
Оболонь-Бровар
Оболонь-Бровар
Составы команд
Кудровка
Оболонь-Бровар
Киев
37УкраинаврАнтон Яшков
42УкраиназщЕвгений Пасич
69УкраиназщЮрий Потимков
22УкраиназщБогдан Векляк
25УкраиназщНиколай Огарков
19УкраинапзАртур Думанюк
8УкраинапзЕвгений Смирный
68'
21УкраинанпАлександр Беляев
57'
7УкраинанпИван Петряк
68'
24ГананпРэймонд Овусу
88'
20УкраинанпДенис Свитюха
46'
23УкраинапзАлександр Ющенко
46'
66УкраинапзКирилл Сигеев
57'
14КонгопзFaites Makosso
68'
77УкраинанпКонстантин Бычек
68'
9ПанаманпReynaldino Verley
88'
12УкраинаврKyrylo Barantsov
46'
44УкраиназщOleksandr Zhovtenko
30УкраиназщKyrylo Prokopchuk
2УкраиназщДмитрий Капинус
13УкраиназщИгорь Мединский
4УкраинапзТарас Мороз
57'
10УкраинапзОлег Слободян
15УкраинапзДмитрий Мышнёв
74'
28УкраинанпПавел Полегенько
90УкраинанпТарас Лях
46'
14УкраинанпАртём Шулянский
68'
1УкраинаврНазарий Федоривский
46'
9УкраинанпДенис Устименко
46'
6УкраинапзМаксим Чех
57'
7УкраинапзАндрей Маткевич
68'
20УкраинапзРоман Волохатый
74'
Наказания
Артур Думанюк
21'
Артур Думанюк
54'
Kyrylo Prokopchuk
70'
Oleksandr Zhovtenko
75'
Дмитрий Капинус
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кудровка - Оболонь-Бровар, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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