Кривбасс - Левый Берег 15 августа обзор матча
Дата публикации: 15-08-2026
Кривбасс
1 : 0
Левый Берег
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Левый Берег
Киев
|12
|вр
|Александр Кемкин
|2
|зщ
|Ян Юрчец
|4
|зщ
|Владимир Виливальд
|3
|зщ
|Jimmy Mpanzu
7'
|16
|зщ
|Тиаго Боржес
|17
|пз
|Рой Нави
|10
|пз
|Giovany Herbert
|8
|пз
|Ярослав Шевченко
|7
|пз
|Yackson Rivas
|14
|нп
|Ассан Сек
|24
|нп
|Владимир Мулик
|15
|зщ
|Joseph Jones
7'
|12
|вр
|Роман Жмурко
|2
|зщ
|Oleg Sokolov
|97
|зщ
|Andriy Yakymiv
|4
|зщ
|Валерий Бондаренко
|6
|зщ
|Sidnney
|17
|пз
|Назарий Воробчак
|15
|пз
|Викентий Волошин
|44
|пз
|Евгений Банада
|10
|пз
|Diego Henrique
|7
|нп
|Дмитрий Шастал
|9
|нп
|Wendell
Запасные
|23
|вр
|Даниил Сычёв
|1
|вр
|Богдан Хома
|5
|зщ
|Анте Бекавац
|6
|пз
|Денис Пидгурский
|21
|нп
|Александр Каменский
|19
|Yevhen Maiakov
|25
|Tymur Butenko
|26
|Yegor Korobka
|20
|Matviy Bodnar
|22
|Joao Machado
|74
|вр
|Денис Игнатенко
|3
|зщ
|Ivan Kotukha
|13
|зщ
|Ilya Kovalenko
|11
|нп
|Илья Квасница
|21
|нп
|Nazar Voloshyn
|5
|Valerii Samar
|90
|Nicholas Osei Bonsu
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
|Александр Дмитриевич Рябоконь
Голы
Yackson Rivas
Ярослав Шевченко
1:0
18'
Наказания
Дмитрий Шастал
19'
Тиаго Боржес
33'
Andriy Yakymiv
45+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кривбасс - Левый Берег, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.