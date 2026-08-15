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Кривбасс - Левый Берег 15 августа обзор матча

Дата публикации: 15-08-2026
Кривбасс
Кривбасс
1 : 0
Левый Берег
Левый Берег
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Левый Берег
Киев
12УкраинаврАлександр Кемкин
2ХорватиязщЯн Юрчец
4УкраиназщВладимир Виливальд
3ПортугалиязщJimmy Mpanzu
7'
16БразилиязщТиаго Боржес
17ИзраильпзРой Нави
10ПанамапзGiovany Herbert
8УкраинапзЯрослав Шевченко
7ВенесуэлапзYackson Rivas
14СенегалнпАссан Сек
24УкраинанпВладимир Мулик
15ПанамазщJoseph Jones
7'
12УкраинаврРоман Жмурко
2УкраиназщOleg Sokolov
97УкраиназщAndriy Yakymiv
4УкраиназщВалерий Бондаренко
6Бразилиязщ Sidnney
17УкраинапзНазарий Воробчак
15УкраинапзВикентий Волошин
44УкраинапзЕвгений Банада
10БразилияпзDiego Henrique
7УкраинанпДмитрий Шастал
9Бразилиянп Wendell
Запасные
23УкраинаврДаниил Сычёв
1УкраинаврБогдан Хома
5ХорватиязщАнте Бекавац
6УкраинапзДенис Пидгурский
21УкраинанпАлександр Каменский
19УкраинаYevhen Maiakov
25УкраинаTymur Butenko
26УкраинаYegor Korobka
20УкраинаMatviy Bodnar
22ПортугалияJoao Machado
74УкраинаврДенис Игнатенко
3УкраиназщIvan Kotukha
13УкраиназщIlya Kovalenko
11УкраинанпИлья Квасница
21УкраинанпNazar Voloshyn
5УкраинаValerii Samar
90ГанаNicholas Osei Bonsu
Главные тренеры
НидерландыПатрик ван Леуэн
УкраинаАлександр Дмитриевич Рябоконь
Голы
Yackson Rivas
Ярослав Шевченко
1:0
18'
Наказания
Дмитрий Шастал
19'
Тиаго Боржес
33'
Andriy Yakymiv
45+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кривбасс - Левый Берег, который состоялся 15 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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