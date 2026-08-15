Кривбасс - Левый Берег 15 августа обзор матча Дата публикации: 15-08-2026 Кривбасс 1 : 0 Левый Берег Составы команд Кривбасс Кривой Рог Левый Берег Киев 12 вр Александр Кемкин 2 зщ Ян Юрчец 4 зщ Владимир Виливальд 3 зщ Jimmy Mpanzu 7' 16 зщ Тиаго Боржес 17 пз Рой Нави 10 пз Giovany Herbert 8 пз Ярослав Шевченко 7 пз Yackson Rivas 14 нп Ассан Сек 24 нп Владимир Мулик 15 зщ Joseph Jones 7' 12 вр Роман Жмурко 2 зщ Oleg Sokolov 97 зщ Andriy Yakymiv 4 зщ Валерий Бондаренко 6 зщ Sidnney 17 пз Назарий Воробчак 15 пз Викентий Волошин 44 пз Евгений Банада 10 пз Diego Henrique 7 нп Дмитрий Шастал 9 нп Wendell Запасные 23 вр Даниил Сычёв 1 вр Богдан Хома 5 зщ Анте Бекавац 6 пз Денис Пидгурский 21 нп Александр Каменский 19 Yevhen Maiakov 25 Tymur Butenko 26 Yegor Korobka 20 Matviy Bodnar 22 Joao Machado 74 вр Денис Игнатенко 3 зщ Ivan Kotukha 13 зщ Ilya Kovalenko 11 нп Илья Квасница 21 нп Nazar Voloshyn 5 Valerii Samar 90 Nicholas Osei Bonsu Главные тренеры Патрик ван Леуэн Александр Дмитриевич Рябоконь Голы Yackson Rivas Ярослав Шевченко 1:0 18' Наказания Дмитрий Шастал 19' Тиаго Боржес 33' Andriy Yakymiv 45+5'

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