Манчестер Сити - Атлетико 09 августа обзор матча
Дата публикации: 09-08-2026
Манчестер Сити
3 : 1
Атлетико М
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Атлетико М
Мадрид, Испания
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|22
|зщ
|Витор Рейс
46'
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|8
|пз
|Матео Ковачич
61'
|47
|пз
|Фил Фоден
|42
|пз
|Антуан Семеньо
63'
|7
|пз
|Омар Мармуш
78'
|26
|нп
|Савиньо
83'
|82
|зщ
|Рико Льюис
46'
|14
|пз
|Нико Гонсалес
61'
|67
|нп
|Дивен Мубама
63'
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
78'
|30
|пз
|Клаудио Эчеверри
83'
|13
|вр
|Ян Облак
68'
|27
|зщ
|Хорхе Домингес
64'
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
64'
|17
|зщ
|Давид Ганцко
67'
|30
|зщ
|Дани Мартинес
|23
|пз
|Мортен Юльманн
64'
|21
|пз
|Обед Варгас
65'
|6
|пз
|Коке
65'
|4
|пз
|Родриго Мендоса
64'
|12
|нп
|Карлос Мартин
64'
|22
|нп
|Адемола Лукман
65'
|2
|зщ
|Хосе Хименес
64'
|32
|зщ
|Хавьер Боньяр
64'
|7
|пз
|Ли Кан Ин
64'
|5
|пз
|Джонни Кардозо
64'
|37
|нп
|Икер Луке
64'
|8
|пз
|Пабло Барриос
65'
|15
|пз
|Тома Лемар
65'
|54
|пз
|Арнау Ортис
65'
|47
|зщ
|Арнау Сола
67'
|31
|вр
|Сальви Эскивель
68'
Запасные
|13
|вр
|Маркус Беттинелли
|84
|вр
|Джек Уинт
|92
|вр
|Макс-Эдгар Шабо
|61
|зщ
|Кейден Брейтуэйт
|68
|зщ
|Макс Аллейн
|91
|зщ
|Стивен Мфуни
|63
|пз
|Дивайн Мукаса
|75
|пз
|Флойд Самба
|81
|пз
|Джейден Хески
|89
|пз
|Мэттью Хендерссон-Холл
|93
|пз
|Ксавье Паркер
|40
|нп
|Джереми Монга
|71
|нп
|Махамаду Сангаре
|55
|вр
|Даниэль Рубио
|49
|зщ
|Ромео Уэсо
|40
|зщ
|Алекса Пурич
|46
|пз
|Хорхе Кастильо
|61
|нп
|Мигель Кубо
|45
|нп
|Серхио Эстебан
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Диего Симеоне
Голы
Хорхе Домингес
Мортен Юльманн
0:1
43'
Омар Мармуш
Антуан Семеньо
1:1
57'
Омар Мармуш
Антуан Семеньо
2:1
59'
Райан Аит-Нури
Дивен Мубама
3:1
90'
Наказания
Мортен Юльманн
55'
Йошко Гвардиол
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - Атлетико, который состоялся 09 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.