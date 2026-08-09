Манчестер Сити - Атлетико 09 августа обзор матча Дата публикации: 09-08-2026 Манчестер Сити 3 : 1 Атлетико М Составы команд Манчестер Сити Манчестер, Англия Атлетико М Мадрид, Испания 25 вр Джанлуиджи Доннарумма 27 зщ Матеус Нунес 22 зщ Витор Рейс 46' 3 зщ Рубен Диаш 24 зщ Йошко Гвардиол 4 пз Тейани Рейндерс 8 пз Матео Ковачич 61' 47 пз Фил Фоден 42 пз Антуан Семеньо 63' 7 пз Омар Мармуш 78' 26 нп Савиньо 83' 82 зщ Рико Льюис 46' 14 пз Нико Гонсалес 61' 67 нп Дивен Мубама 63' 21 зщ Райан Аит-Нури 78' 30 пз Клаудио Эчеверри 83' 13 вр Ян Облак 68' 27 зщ Хорхе Домингес 64' 24 зщ Робен Ле Норман 64' 17 зщ Давид Ганцко 67' 30 зщ Дани Мартинес 23 пз Мортен Юльманн 64' 21 пз Обед Варгас 65' 6 пз Коке 65' 4 пз Родриго Мендоса 64' 12 нп Карлос Мартин 64' 22 нп Адемола Лукман 65' 2 зщ Хосе Хименес 64' 32 зщ Хавьер Боньяр 64' 7 пз Ли Кан Ин 64' 5 пз Джонни Кардозо 64' 37 нп Икер Луке 64' 8 пз Пабло Барриос 65' 15 пз Тома Лемар 65' 54 пз Арнау Ортис 65' 47 зщ Арнау Сола 67' 31 вр Сальви Эскивель 68' Запасные 13 вр Маркус Беттинелли 84 вр Джек Уинт 92 вр Макс-Эдгар Шабо 61 зщ Кейден Брейтуэйт 68 зщ Макс Аллейн 91 зщ Стивен Мфуни 63 пз Дивайн Мукаса 75 пз Флойд Самба 81 пз Джейден Хески 89 пз Мэттью Хендерссон-Холл 93 пз Ксавье Паркер 40 нп Джереми Монга 71 нп Махамаду Сангаре 55 вр Даниэль Рубио 49 зщ Ромео Уэсо 40 зщ Алекса Пурич 46 пз Хорхе Кастильо 61 нп Мигель Кубо 45 нп Серхио Эстебан Главные тренеры Энцо Мареска Диего Симеоне Голы Хорхе Домингес Мортен Юльманн 0:1 43' Омар Мармуш Антуан Семеньо 1:1 57' Омар Мармуш Антуан Семеньо 2:1 59' Райан Аит-Нури Дивен Мубама 3:1 90' Наказания Мортен Юльманн 55' Йошко Гвардиол 89'

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