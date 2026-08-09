01:08 ()
Свернуть список

Манчестер Сити - Атлетико 09 августа обзор матча

Дата публикации: 09-08-2026
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 : 1
Атлетико М
Атлетико М
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Атлетико М
Мадрид, Испания
25ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
27ПортугалиязщМатеус Нунес
22БразилиязщВитор Рейс
46'
3ПортугалиязщРубен Диаш
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
4НидерландыпзТейани Рейндерс
8ХорватияпзМатео Ковачич
61'
47АнглияпзФил Фоден
42ГанапзАнтуан Семеньо
63'
7ЕгипетпзОмар Мармуш
78'
26Бразилиянп Савиньо
83'
82АнглиязщРико Льюис
46'
14ИспанияпзНико Гонсалес
61'
67АнглиянпДивен Мубама
63'
21АлжирзщРайан Аит-Нури
78'
30АргентинапзКлаудио Эчеверри
83'
13СловенияврЯн Облак
68'
27ИспаниязщХорхе Домингес
64'
24ИспаниязщРобен Ле Норман
64'
17СловакиязщДавид Ганцко
67'
30ИспаниязщДани Мартинес
23ДанияпзМортен Юльманн
64'
21МексикапзОбед Варгас
65'
6Испанияпз Коке
65'
4ИспанияпзРодриго Мендоса
64'
12ИспаниянпКарлос Мартин
64'
22НигериянпАдемола Лукман
65'
2УругвайзщХосе Хименес
64'
32ИспаниязщХавьер Боньяр
64'
7Южная КореяпзЛи Кан Ин
64'
5СШАпзДжонни Кардозо
64'
37ИспаниянпИкер Луке
64'
8ИспанияпзПабло Барриос
65'
15ФранцияпзТома Лемар
65'
54ИспанияпзАрнау Ортис
65'
47ИспаниязщАрнау Сола
67'
31ИспанияврСальви Эскивель
68'
Запасные
13АнглияврМаркус Беттинелли
84АнглияврДжек Уинт
92ФранцияврМакс-Эдгар Шабо
61АнглиязщКейден Брейтуэйт
68АнглиязщМакс Аллейн
91АнглиязщСтивен Мфуни
63АнглияпзДивайн Мукаса
75АнглияпзФлойд Самба
81АнглияпзДжейден Хески
89АнглияпзМэттью Хендерссон-Холл
93АнглияпзКсавье Паркер
40АнглиянпДжереми Монга
71ФранциянпМахамаду Сангаре
55ИспанияврДаниэль Рубио
49ИспаниязщРомео Уэсо
40СербиязщАлекса Пурич
46ИспанияпзХорхе Кастильо
61ИспаниянпМигель Кубо
45ИспаниянпСерхио Эстебан
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
АргентинаДиего Симеоне
Голы
Хорхе Домингес
Мортен Юльманн
0:1
43'
Омар Мармуш
Антуан Семеньо
1:1
57'
Омар Мармуш
Антуан Семеньо
2:1
59'
Райан Аит-Нури
Дивен Мубама
3:1
90'
Наказания
Мортен Юльманн
55'
Йошко Гвардиол
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Манчестер Сити - Атлетико, который состоялся 09 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close