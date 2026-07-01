Аргентина - Швейцария 12 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Швейцария, которое состоится 12 Июля 2026 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Лионель Скалони
|Мурат Якин
|01.07.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|29.02.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2012
|1 : 3
| ЮАР
Канада
|0 : 1
| Бразилия
Япония
|2 : 1
| Германия
Парагвай
|1 : 1 3 : 4
| Нидерланды
Марокко
|1 : 1 2 : 3
| Кот-д'Ивуар
Норвегия
|1 : 2
| Франция
Швеция
|3 : 0
| Мексика
Эквадор
|2 : 0
| Англия
ДР Конго
|2 : 1
| Бельгия
Сенегал
|3 : 2 ДВ
| США
Босния и Герцеговина
|2 : 0
| Испания
Австрия
|3 : 0
| Португалия
Хорватия
|2 : 1
| Швейцария
Алжир
|2 : 0
| Австралия
Египет
|1 : 1 2 : 4
| Аргентина
Кабо-Верде
|3 : 2 ДВ
| Колумбия
Гана
|1 : 0
| Канада
Марокко
|0 : 3
| Парагвай
Франция
|0 : 1
| Бразилия
Норвегия
|1 : 2
| Мексика
Англия
|2 : 3
| Португалия
Испания
|0 : 1
| США
Бельгия
|1 : 4
| Аргентина
Египет
|3 : 2
| Швейцария
Колумбия
|0 : 0 4 : 3
| Франция
Марокко
|2 : 0
| Испания
Бельгия
|10.07
| Норвегия
Англия
|12.07
| Аргентина
Швейцария
|12.07
| Франция
QF2
|14.07
| QF3
QF4
|15.07
| LSF1
LSF2
|19.07
| SF1
SF2
|19.07