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Аргентина - Швейцария 12 Июля прямая трансляция

Стадион: Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США), вместимость: 79416
12 Июля 2026 года в 04:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/4 финала
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Аргентина
Швейцария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Швейцария, которое состоится 12 Июля 2026 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Швейцария
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Швейцария Мурат Якин
История личных встреч
01.07.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд 1/8 финала Аргентина1 : 0 ДВШвейцария
29.02.2012 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2012 Швейцария1 : 3Аргентина
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала ЧМ-2026: Аргентина — Швейцария. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
ЮАР
Канада
0 : 1
Бразилия
Япония
2 : 1
Германия
Парагвай
1 : 1 3 : 4
Нидерланды
Марокко
1 : 1 2 : 3
Кот-д'Ивуар
Норвегия
1 : 2
Франция
Швеция
3 : 0
Мексика
Эквадор
2 : 0
Англия
ДР Конго
2 : 1
Бельгия
Сенегал
3 : 2 ДВ
США
Босния и Герцеговина
2 : 0
Испания
Австрия
3 : 0
Португалия
Хорватия
2 : 1
Швейцария
Алжир
2 : 0
Австралия
Египет
1 : 1 2 : 4
Аргентина
Кабо-Верде
3 : 2 ДВ
Колумбия
Гана
1 : 0
1/8 финала
Канада
Марокко
0 : 3
Парагвай
Франция
0 : 1
Бразилия
Норвегия
1 : 2
Мексика
Англия
2 : 3
Португалия
Испания
0 : 1
США
Бельгия
1 : 4
Аргентина
Египет
3 : 2
Швейцария
Колумбия
0 : 0 4 : 3
1/4 финала
Франция
Марокко
2 : 0
Испания
Бельгия
10.07
Норвегия
Англия
12.07
Аргентина
Швейцария
12.07
1/2 финала
Франция
QF2
14.07
QF3
QF4
15.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
19.07
Финал
SF1
SF2
19.07

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