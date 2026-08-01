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Интер М - Бетис 15 Августа прямая трансляция

15 Августа 2026 года в 20:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Интер М
Бетис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Бетис, которое состоится 15 Августа 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Бетис
Севилья, Испания
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
17.12.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Бетис1 : 1Интер М
12.08.2017 Товарищеские матчи (клубы) - 2017 Август 2017 Интер М1 : 0Бетис
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Интер М
100%
Ничья
0%
Бетис
0%

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