Аргентина - Бенин 07 Октября прямая трансляция
07 Октября 2026 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
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Составы команд
Аргентина
Бенин
Главные тренеры
|Лионель Скалони
История личных встреч
|04.10.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|01.10.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.07.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Финал
|1 : 0 ДВ
|15.07.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 2
|12.07.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|1/4 финала
|3 : 1 ДВ
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1 голосов болельщиков