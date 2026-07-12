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Аргентина - Бенин 07 Октября прямая трансляция

07 Октября 2026 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Аргентина
Бенин

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Составы команд
Аргентина
Бенин
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
04.10.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Аргентина7 : 0
01.10.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Аргентина4 : 0
19.07.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Финал 1 : 0 ДВАргентина
15.07.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд 1/2 финала 1 : 2Аргентина
12.07.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд 1/4 финала Аргентина3 : 1 ДВ
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Аргентина
100%
Ничья
0%
Бенин
0%

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