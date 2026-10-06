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Босния и Герцеговина - Польша 5 октября обзор матча

Дата публикации: 06-10-2026

Босния и Герцеговина - Польша

События матча Босния и Герцеговина - Польша
32'
Армин Гигович
38'
Никола Залевский
42'
Эрмедин Демирович
63'
Норберт Войтушек / Мэтти Кэш
63'
Марсель Регула / Кароль Свидерский
63'
Эсмир Байрактаревич / Зинедин Смайлович
63'
Беньямин Тахирович / Эрмин Махмич
76'
Никола Катич
78'
Самед Баждар / Харис Табакович
78'
Йово Лукич / Эрмедин Демирович
83'
Ян Беднарек
84'
Иван Башич (1 - 0)Пенальти
89'
Кацпер Урбаньский / Виктор Новак
89'
Оскар Питушевский / Матеуш Жуковский
89'
Степан Раделич / Армин Гигович
90'
Норберт Войтушек
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