Босния и Герцеговина - Польша 5 октября обзор матча
Дата публикации: 06-10-2026
События матча Босния и Герцеговина - Польша
32'
Армин Гигович
38'
Никола Залевский
42'
Эрмедин Демирович
63'
⇄
Норберт Войтушек / Мэтти Кэш
63'
⇄
Марсель Регула / Кароль Свидерский
63'
⇄
Эсмир Байрактаревич / Зинедин Смайлович
63'
⇄
Беньямин Тахирович / Эрмин Махмич
76'
Никола Катич
78'
⇄
Самед Баждар / Харис Табакович
78'
⇄
Йово Лукич / Эрмедин Демирович
83'
Ян Беднарек
84'
⚽
Иван Башич (1 - 0)Пенальти
89'
⇄
Кацпер Урбаньский / Виктор Новак
89'
⇄
Оскар Питушевский / Матеуш Жуковский
89'
⇄
Степан Раделич / Армин Гигович
90'
Норберт Войтушек
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