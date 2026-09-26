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Молдавия - Словакия 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
06 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 4-й тур
Молдавия
Словакия

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Составы команд
Молдавия
Словакия
Главные тренеры
МолдавияЛилиан Попеску
ИталияФранческо Кальцона
СловакияВладимир Вайсс
История личных встреч
26.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 3. 1-й турСловакия2 : 0Молдавия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Финляндия37
2
Плей-офф за повышение
Албания36
3 Беларусь34
4
Стыковая зона
Сан-Марино30
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория39
2
Плей-офф за повышение
Кипр47
3 Армения33
4
Стыковая зона
Латвия41
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия37
2
Плей-офф за повышение
Молдавия34
3 Фарерские острова33
4
Стыковая зона
Казахстан31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия37
2
Плей-офф за повышение
Эстония35
3 Люксембург33
4
Стыковая зона
Болгария31
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Молдавия
20%
Ничья
40%
Словакия
40%

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