Вратарь «Тулузы» Рест стал самым молодым голкипером сборной Франции за 53 года 

Дата публикации: 06-10-2026 00:58

Голкипер «Тулузы» Гийом Рест впервые вышел на поле в составе сборной Франции. Дебют 21-летнего вратаря состоялся в матче 4-го тура Лиги наций против Бельгии на стадионе «Стад де Франс».

На момент игры Ресту был 21 год и 208 дней. Благодаря этому он стал самым молодым голкипером, сыгравшим за национальную команду Франции за последние 53 года.

Последним французским вратарём, дебютировавшим в более юном возрасте, был Жан-Поль Бертран-Деман. 21 ноября 1973 года он защищал ворота сборной в матче против Дании, выйдя на поле в возрасте 21 года и 182 дней. Та встреча завершилась победой французов со счётом 3:0.

Дебют Реста также оказался победным, хотя начало матча для молодого голкипера получилось непростым. На 35-й минуте Доди Лукебакио отправил мяч в его ворота и вывел Бельгию вперёд.

После перерыва команда Зинедина Зидана полностью изменила ход встречи. На 77-й минуте Дезире Дуэ восстановил равновесие, а спустя четыре минуты Райан Шерки вывел хозяев поля вперёд.

Развязка наступила в концовке. Майкл Олисе сначала забил на 88-й минуте, а затем отличился ещё раз в компенсированное время — на 90+1-й. В результате Франция одержала крупную победу со счётом 4:1.

До матча с Бельгией во всех трёх предыдущих встречах сборной Франции при Зинедине Зидане место в воротах занимал Майк Меньян. На этот раз тренерский штаб доверил позицию Ресту, который в итоге отметил свой первый матч за национальную команду победой.