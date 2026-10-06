Италия - Турция 5 октября обзор матча
Дата публикации: 06-10-2026
События матча Италия - Турция
26'
⚽
Джанлука Скамакка (1 - 0)
42'
Джанлука Скамакка
47'
Маттео Руджери
55'
Зеки Челик
55'
⇄
Микаэль Кайоде / Джованни Ди Лоренцо
56'
⇄
Риккардо Калафьори / Маттео Руджери
56'
⇄
Пио Эспозито / Джанлука Скамакка
61'
⚽
Арал Шимшир (1 - 1)
64'
⚽
Риккардо Калафьори (2 - 1)
70'
⇄
Сандро Тонали / Николо Барелла
70'
⇄
Барту Элмаз / Ирфан Джан Кахведжи
70'
⇄
Илхан Факили / Арал Шимшир
79'
⇄
Керем Актюркоглу / Исмаил Юксек
81'
Абдюлькерим Бардакджы
84'
⇄
Давиде Фраттези / Антонио Вергара
87'
⚽
Пио Эспозито (3 - 1)
88'
⇄
Дениз Гюль / Юнус Акгюн
88'
⇄
Огуз Айдын / Ферди Кадыоглу
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