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Италия - Турция 5 октября обзор матча

Дата публикации: 06-10-2026

Италия - Турция

События матча Италия - Турция
26'
Джанлука Скамакка (1 - 0)
42'
Джанлука Скамакка
47'
Маттео Руджери
55'
Зеки Челик
55'
Микаэль Кайоде / Джованни Ди Лоренцо
56'
Риккардо Калафьори / Маттео Руджери
56'
Пио Эспозито / Джанлука Скамакка
61'
Арал Шимшир (1 - 1)
64'
Риккардо Калафьори (2 - 1)
70'
Сандро Тонали / Николо Барелла
70'
Барту Элмаз / Ирфан Джан Кахведжи
70'
Илхан Факили / Арал Шимшир
79'
Керем Актюркоглу / Исмаил Юксек
81'
Абдюлькерим Бардакджы
84'
Давиде Фраттези / Антонио Вергара
87'
Пио Эспозито (3 - 1)
88'
Дениз Гюль / Юнус Акгюн
88'
Огуз Айдын / Ферди Кадыоглу
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