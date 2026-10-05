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Нидерланды - Сербия 4 октября обзор матча

Дата публикации: 05-10-2026

Нидерланды - Сербия

События матча Нидерланды - Сербия
-5'
Veljko Paunović
14'
Стефан Гудель
30'
Страхиня Павлович
31'
Тён Копмейнерс (1 - 0)
35'
Михайло Цветкович (1 - 1)
45'
Тиджани Рейндерс
46'
Джошуа Зиркзе / Мекс Меердинк
49'
Саша Лукич
58'
Рубен ван Боммел / Ноа Ланг
58'
Йоррел Хато / Джоуи Веерман
59'
Дживай Зехиел / Райан Гравенберх
66'
Неманья Максимович / Александр Станкович
66'
Лука Йович / Душан Тадич
72'
Джошуа Зиркзе (2 - 1)
72'
Филип Костич / Алекса Терзич
72'
Андрия Живкович / Лазар Самарджич
74'
Неманья Максимович
79'
Неманья Гудель / Стефан Гудель
82'
Квинтен Тимбер / Тиджани Рейндерс
90'
/ Микки ван де Вен
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