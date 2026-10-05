Нидерланды - Сербия 4 октября обзор матча
Дата публикации: 05-10-2026
События матча Нидерланды - Сербия
-5'
Veljko Paunović
14'
Стефан Гудель
30'
Страхиня Павлович
31'
⚽
Тён Копмейнерс (1 - 0)
35'
⚽
Михайло Цветкович (1 - 1)
45'
Тиджани Рейндерс
46'
⇄
Джошуа Зиркзе / Мекс Меердинк
49'
Саша Лукич
58'
⇄
Рубен ван Боммел / Ноа Ланг
58'
⇄
Йоррел Хато / Джоуи Веерман
59'
⇄
Дживай Зехиел / Райан Гравенберх
66'
⇄
Неманья Максимович / Александр Станкович
66'
⇄
Лука Йович / Душан Тадич
72'
⚽
Джошуа Зиркзе (2 - 1)
72'
⇄
Филип Костич / Алекса Терзич
72'
⇄
Андрия Живкович / Лазар Самарджич
74'
Неманья Максимович
79'
⇄
Неманья Гудель / Стефан Гудель
82'
⇄
Квинтен Тимбер / Тиджани Рейндерс
90'
⇄
/ Микки ван де Вен
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