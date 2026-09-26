Швейцария - Северная Македония 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Свисспорарена (Люцерн, Швейцария), вместимость: 17800
06 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 4-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Швейцария
Северная Македония
|1
|вр
|Грегор Кобель
|16
|зщ
|Закари Атекаме
|18
|зщ
|Эрай Джёмерт
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|2
|зщ
|Саша Бричги
|14
|пз
|Ардон Яшари
|15
|пз
|Джибриль Соу
|20
|пз
|Михел Эбишер
|9
|пз
|Йохан Манзамби
|19
|пз
|Уинсли Ботели
|11
|нп
|Дан Ндой
|23
|вр
|Столе Димитриевски
|14
|зщ
|Марио Младеновски
|6
|зщ
|Висар Муслиу
|13
|зщ
|Анес Меличи
|3
|зщ
|Себастьян Эррера
|2
|пз
|Боян Илиевски
|16
|пз
|Matej Gashtarov
|8
|пз
|Лука Станковски
|10
|пз
|Энис Барди
|7
|пз
|Элиф Элмас
|9
|нп
|Боян Миовски
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Гоце Седлоски
История личных встреч
|26.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 1. 1-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|3
|9
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|3
|4
|3
|Шотландия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Украина
|3
|4
|3
|Венгрия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|3
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|4
|5
|3
|Ирландия
|4
|5
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|4
|2
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|3
|5
|3
|Польша
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|3
|0
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