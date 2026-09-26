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Швейцария - Северная Македония 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Свисспорарена (Люцерн, Швейцария), вместимость: 17800
06 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 4-й тур
Швейцария
Северная Македония

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Составы команд
Швейцария
Северная Македония
1ШвейцарияврГрегор Кобель
16ШвейцариязщЗакари Атекаме
18ШвейцариязщЭрай Джёмерт
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
2ШвейцариязщСаша Бричги
14ШвейцарияпзАрдон Яшари
15ШвейцарияпзДжибриль Соу
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
9ШвейцарияпзЙохан Манзамби
19ШвейцарияпзУинсли Ботели
11ШвейцариянпДан Ндой
23Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
14Северная МакедониязщМарио Младеновски
6Северная МакедониязщВисар Муслиу
13Северная МакедониязщАнес Меличи
3Северная МакедониязщСебастьян Эррера
2Северная МакедонияпзБоян Илиевски
16Северная МакедонияпзMatej Gashtarov
8Северная МакедонияпзЛука Станковски
10Северная МакедонияпзЭнис Барди
7Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
9Северная МакедониянпБоян Миовски
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
Северная МакедонияГоце Седлоски
История личных встреч
26.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 1. 1-й турСеверная Македония0 : 3Швейцария
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария39
2
Плей-офф за повышение
Словения34
3 Шотландия34
4
Стыковая зона
Северная Македония30
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия37
2
Плей-офф за повышение
Украина34
3 Венгрия34
4
Стыковая зона
Грузия31
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия48
2
Плей-офф за повышение
Косово45
3 Ирландия45
4
Стыковая зона
Израиль42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина35
3 Польша34
4
Стыковая зона
Румыния30
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Швейцария
50%
Ничья
50%
Северная Македония
0%

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