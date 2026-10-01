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Шотландия - Словения 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
06 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 4-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Шотландия
Словения

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Составы команд
Шотландия
Словения
1ШотландияврАнгус Ганн
5ШотландиязщСтивен Уэлш
4АнглиязщЛуис Бинкс
18ШотландиязщЛюк Грэм
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
8ШотландияпзБилли Гилмор
3ШотландияпзЭндрю Робертсон
7ШотландияпзДжон Макгинн
11ШотландияпзРайан Кристи
17ШотландиянпБен Гэннон-Доук
20ШотландиянпКирон Боуи
1СловенияврЯн Облак
2СловениязщЖан Карничник
21СловениязщВанья Дркушич
6СловениязщЯка Бийол
17СловениязщДавид Зец
3СловениязщЮре Балковец
20СловенияпзАлёша Матко
4СловенияпзМарк Забуковник
15СловенияпзДаниэль Штурм
22СловенияпзАдам Черин
18СловениянпЖан Випотник
Главные тренеры
БельгияСебастьен Поконьоли
СловенияБоштьян Цесар
История личных встреч
26.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 1. 1-й турСловения0 : 0Шотландия
08.10.2017ЧМ-2018 — ЕвропаГруппа F. 10-й турСловения2 : 2Шотландия
26.03.2017ЧМ-2018 — ЕвропаГруппа F. 5-й турШотландия1 : 0Словения
29.02.2012Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2012Словения1 : 1Шотландия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария39
2
Плей-офф за повышение
Словения34
3 Шотландия34
4
Стыковая зона
Северная Македония30
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия37
2
Плей-офф за повышение
Украина34
3 Венгрия34
4
Стыковая зона
Грузия31
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия48
2
Плей-офф за повышение
Косово45
3 Ирландия45
4
Стыковая зона
Израиль42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина35
3 Польша34
4
Стыковая зона
Румыния30
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Шотландия
67%
Ничья
0%
Словения
33%

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