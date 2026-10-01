Шотландия - Словения 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
06 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 4-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Стартовый состав
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Составы команд
Шотландия
Словения
|1
|вр
|Ангус Ганн
|5
|зщ
|Стивен Уэлш
|4
|зщ
|Луис Бинкс
|18
|зщ
|Люк Грэм
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|8
|пз
|Билли Гилмор
|3
|пз
|Эндрю Робертсон
|7
|пз
|Джон Макгинн
|11
|пз
|Райан Кристи
|17
|нп
|Бен Гэннон-Доук
|20
|нп
|Кирон Боуи
|1
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Жан Карничник
|21
|зщ
|Ванья Дркушич
|6
|зщ
|Яка Бийол
|17
|зщ
|Давид Зец
|3
|зщ
|Юре Балковец
|20
|пз
|Алёша Матко
|4
|пз
|Марк Забуковник
|15
|пз
|Даниэль Штурм
|22
|пз
|Адам Черин
|18
|нп
|Жан Випотник
Главные тренеры
|Себастьен Поконьоли
|Боштьян Цесар
История личных встреч
|26.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 1. 1-й тур
|0 : 0
|08.10.2017
|ЧМ-2018 — Европа
|Группа F. 10-й тур
|2 : 2
|26.03.2017
|ЧМ-2018 — Европа
|Группа F. 5-й тур
|1 : 0
|29.02.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2012
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|3
|9
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|3
|4
|3
|Шотландия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Украина
|3
|4
|3
|Венгрия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Грузия
|3
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|4
|8
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|4
|5
|3
|Ирландия
|4
|5
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|4
|2
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|3
|5
|3
|Польша
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|3
|0
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