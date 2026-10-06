Сестра Роналду резко ответила португальскому политику после слов о брате 

Дата публикации: 06-10-2026 09:36

Сестра Криштиану Роналду Элма Авейру отреагировала на резкие высказывания португальского политика Жоау Марии Жонета в адрес её брата. Поводом для обсуждения стала ситуация вокруг нападающего и сборной Португалии.

Роналду покинул расположение национальной команды после решения главного тренера Жорже Жезуша не выпускать форварда на поле в матче с Норвегией, который состоялся 27 сентября. После этого в португальских СМИ появились сообщения о том, что 41-летний футболист может завершить выступления за национальную команду.

Жонет, комментируя ситуацию, жёстко высказался о Роналду. Политик заявил, что португальцы якобы не воспринимают своего капитана так же, как аргентинцы относятся к Лионелю Месси, и назвал футболиста «мерзким человеком», который не способен признавать собственные недостатки.

Элма Авейру не оставила эти слова без ответа. Сестра форварда заявила, что не знает политика лично, но поставила под сомнение его осведомлённость о характере и личности Криштиану.

«Кто-нибудь знает, что это за ненормальный человек? Я его вообще не знаю, но хочу узнать, кто он такой, потому что то, что он говорит о моём брате, показывает, что он его не знает.

Должно быть, он очень несчастный, слабоумный и завистливый человек. Португальцу должно быть стыдно говорить такое», — написала Авейру в соцсети.

Ситуация вокруг Роналду продолжает оставаться одной из главных тем в португальском футболе. После ухода из расположения сборной форвард вернулся в «Аль-Наср», а вопрос о его дальнейшем участии в матчах национальной команды пока остаётся открытым.