02:17 ()
Свернуть список

Сербия U21 - Россия U21 5 октября обзор матча

Дата публикации: 06-10-2026

Сербия U21 - Россия U21

События матча Сербия U21 - Россия U21
34'
Matija Mitrović (1 - 0)Пенальти
46'
Marko Veličković (2 - 0)
64'
Aleksandr Pomalyuk (2 - 1)Пенальти
70'
Matija MitrovićПрямое удаление
70'
Mikhail UmnikovПрямое удаление
Социальные комментарии Cackle
  • Кипр - Латвия 5 октября обзор матча
    Кипр - Латвия 5 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Украина U21 - Албания U21 5 октября обзор матча
    Украина U21 - Албания U21 5 октября обзор матча
    Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
  • Нидерланды - Сербия 4 октября обзор матча
    Нидерланды - Сербия 4 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Зенит - БАТЭ 4 октября обзор матча
    Зенит - БАТЭ 4 октября обзор матча
    Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
  • Португалия - Норвегия 4 октября обзор матча
    Португалия - Норвегия 4 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close