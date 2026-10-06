Сербия U21 - Россия U21 5 октября обзор матча
Дата публикации: 06-10-2026
События матча Сербия U21 - Россия U21
34'
⚽
Matija Mitrović (1 - 0)Пенальти
46'
⚽
Marko Veličković (2 - 0)
64'
⚽
Aleksandr Pomalyuk (2 - 1)Пенальти
70'
Matija MitrovićПрямое удаление
70'
Mikhail UmnikovПрямое удаление
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