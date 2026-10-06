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Украина - Венгрия 5 октября обзор матча

Дата публикации: 06-10-2026

Украина - Венгрия

События матча Украина - Венгрия
20'
Егор Назарина
52'
Милан Тот (0 - 1)
55'
Даниэль Лукач
60'
Роман Яремчук / Матвей Пономаренко
60'
Максим Хлань / Владислав Велетен
60'
Владислав Ванат / Игор Краснопир
61'
Тамаш Сюч / Даниэль Лукач
62'
Габор Юрек / Алекс Тот
70'
Александр Пихалёнок / Олег Очеретько
72'
Раймунд Тот / Андраш Шефер
72'
Йожеф Салаи / Милан Тот
78'
Раймунд Тот
83'
Роман Яремчук (1 - 1)
85'
Марк Чингер (1 - 2)
86'
Варфоломеев Иван / Егор Назарина
87'
Арон Чонгваи / Доминик Собослаи
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