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Кипр - Латвия 5 октября обзор матча

Дата публикации: 06-10-2026

Кипр - Латвия

События матча Кипр - Латвия
29'
Райвис Юрковскис
46'
Кристерс Чударс / Лукас Вапне
46'
Данила Патийчук / Маркусс Стродс
57'
Эдуардс Дашкевичс (0 - 1)
58'
Яннис Кости / Андроникос Какуллис
58'
Ставрос Георгиу / Лоизос Лоизу
60'
Робертс Улдрикис / Владиславс Гутковскис
67'
Ангелос Неофиту / Иоаннис Питтас
67'
Хамбос Кириаку / Костакис Артиматас
70'
Яннис Кости (1 - 1)
74'
Альберт Алексанян / Эдуардс Дашкевичс
76'
Данила Патийчук
85'
Леонидас Кономис
85'
Андрей Цыганик
88'
Алексей Савельев / Дмитрийс Зеленковс
90'
Ник Царулла / Григорис Кастанос
90'
Маркус Эдвардс (2 - 1)
90'
Маркус Эдвардс
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