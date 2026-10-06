Кипр - Латвия 5 октября обзор матча
Дата публикации: 06-10-2026
События матча Кипр - Латвия
29'
Райвис Юрковскис
46'
⇄
Кристерс Чударс / Лукас Вапне
46'
⇄
Данила Патийчук / Маркусс Стродс
57'
⚽
Эдуардс Дашкевичс (0 - 1)
58'
⇄
Яннис Кости / Андроникос Какуллис
58'
⇄
Ставрос Георгиу / Лоизос Лоизу
60'
⇄
Робертс Улдрикис / Владиславс Гутковскис
67'
⇄
Ангелос Неофиту / Иоаннис Питтас
67'
⇄
Хамбос Кириаку / Костакис Артиматас
70'
⚽
Яннис Кости (1 - 1)
74'
⇄
Альберт Алексанян / Эдуардс Дашкевичс
76'
Данила Патийчук
85'
Леонидас Кономис
85'
Андрей Цыганик
88'
⇄
Алексей Савельев / Дмитрийс Зеленковс
90'
⇄
Ник Царулла / Григорис Кастанос
90'
⚽
Маркус Эдвардс (2 - 1)
90'
Маркус Эдвардс
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