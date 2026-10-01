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Хорватия - Испания 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Полюд (Сплит, Хорватия), вместимость: 34448
06 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 4-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Хорватия
Испания

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Хорватия
Испания
1ХорватияврДоминик Ливакович
3ХорватиязщИван Смолчич
6ХорватиязщЙосип Шутало
5ХорватиязщЛука Вушкович
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
10ХорватияпзЛука Модрич
19ХорватияпзМарко Пашалич
17ХорватияпзПетар Сучич
22ХорватияпзЙосип Мишич
16ХорватияпзМартин Батурина
20ХорватиянпИгор Матанович
23ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщМарк Пубиль
2ИспаниязщДин Хёйсен
22ИспаниязщМарк Кукурелья
3ИспаниязщРобен Ле Норман
18ИспанияпзМартин Субименди
20Испанияпз Педри
9ИспанияпзФермин Лопес
7ИспанияпзВиктор Муньос
19ИспаниянпЛамин Ямаль
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ХорватияСлавен Билич
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
История личных встреч
29.09.2026Лига наций УЕФА. Лига AГруппа 3. 2-й турИспания4 : 1Хорватия
15.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа B. 1-й турИспания3 : 0Хорватия
18.06.2023Лига наций УЕФАЛига A. ФиналХорватия0 : 0 4 : 5Испания
28.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раунд1/8 финалаХорватия3 : 5 ДВИспания
15.11.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 4. 5-й турХорватия3 : 2Испания
11.09.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 4. 2-й турИспания6 : 0Хорватия
21.06.2016ЧЕ-2016 — финальный раундГруппа DХорватия2 : 1Испания
18.06.2012ЧЕ-2012 — финальный раундГруппа C. 3-й турХорватия0 : 1Испания
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция37
2
1/4 финала
Бельгия36
3
Стыковая зона
Италия34
4
Зона вылета
Турция30
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды48
2
1/4 финала
Греция48
3
Стыковая зона
Германия45
4
Зона вылета
Сербия40
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания39
2
1/4 финала
Англия36
3
Стыковая зона
Хорватия33
4
Зона вылета
Чехия30
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Дания46
3
Стыковая зона
Уэльс43
4
Зона вылета
Норвегия43
Кто победит?
9 голосов болельщиков
Хорватия
22%
Ничья
22%
Испания
56%

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