Хорватия - Испания 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Полюд (Сплит, Хорватия), вместимость: 34448
06 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 4-й тур
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Хорватия
Испания
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|3
|зщ
|Иван Смолчич
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|5
|зщ
|Лука Вушкович
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|10
|пз
|Лука Модрич
|19
|пз
|Марко Пашалич
|17
|пз
|Петар Сучич
|22
|пз
|Йосип Мишич
|16
|пз
|Мартин Батурина
|20
|нп
|Игор Матанович
|23
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Марк Пубиль
|2
|зщ
|Дин Хёйсен
|22
|зщ
|Марк Кукурелья
|3
|зщ
|Робен Ле Норман
|18
|пз
|Мартин Субименди
|20
|пз
|Педри
|9
|пз
|Фермин Лопес
|7
|пз
|Виктор Муньос
|19
|нп
|Ламин Ямаль
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Славен Билич
|Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
|29.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 3. 2-й тур
|4 : 1
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|28.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 5 ДВ
|15.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 5-й тур
|3 : 2
|11.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 2-й тур
|6 : 0
|21.06.2016
|ЧЕ-2016 — финальный раунд
|Группа D
|2 : 1
|18.06.2012
|ЧЕ-2012 — финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Италия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Турция
|3
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|8
| 2
1/4 финала
|Греция
|4
|8
| 3
Стыковая зона
|Германия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Сербия
|4
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Англия
|3
|6
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|3
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Дания
|4
|6
| 3
Стыковая зона
|Уэльс
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|4
|3
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