Румыния - Швеция 5 октября обзор матча
Дата публикации: 06-10-2026
События матча Румыния - Швеция
5'
Никушор Банку
13'
⚽
Виктор Дьёкереш (0 - 1)
46'
⇄
Лисав Наиф Эйссат / Никушор Банку
48'
Рэзван Марин
53'
Феликс Беймо
54'
⇄
Уго Ларссон / Йеспер Карлстрём
54'
⇄
Даниэль Свенссон / Габриэль Гудмундссон
62'
Александр Бернхардссон
69'
⇄
Янис Хаджи / Николае Станчу
69'
⇄
Александру Чикилдэу / Дариус Олару
69'
⇄
Валентин Михэйлэ / Рэзван Марин
75'
⇄
Хуго Болин / Бесфорт Зенели
77'
⇄
Сэмюэл Даль / Себастьян Нанаси
82'
Валентин Михэйлэ
83'
⇄
Кэтэлин Кирджан / Флорин Тэнасе
89'
⇄
Хампус Скоглунд / Александр Бернхардссон
90'
Кэтэлин Кирджан
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