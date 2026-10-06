02:16 ()
Свернуть список

Румыния - Швеция 5 октября обзор матча

Дата публикации: 06-10-2026

Румыния - Швеция

События матча Румыния - Швеция
5'
Никушор Банку
13'
Виктор Дьёкереш (0 - 1)
46'
Лисав Наиф Эйссат / Никушор Банку
48'
Рэзван Марин
53'
Феликс Беймо
54'
Уго Ларссон / Йеспер Карлстрём
54'
Даниэль Свенссон / Габриэль Гудмундссон
62'
Александр Бернхардссон
69'
Янис Хаджи / Николае Станчу
69'
Александру Чикилдэу / Дариус Олару
69'
Валентин Михэйлэ / Рэзван Марин
75'
Хуго Болин / Бесфорт Зенели
77'
Сэмюэл Даль / Себастьян Нанаси
82'
Валентин Михэйлэ
83'
Кэтэлин Кирджан / Флорин Тэнасе
89'
Хампус Скоглунд / Александр Бернхардссон
90'
Кэтэлин Кирджан
Социальные комментарии Cackle
  • Северная Ирландия - Грузия 5 октября обзор матча
    Северная Ирландия - Грузия 5 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Черногория - Армения 5 октября обзор матча
    Черногория - Армения 5 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Сербия U21 - Россия U21 5 октября обзор матча
    Сербия U21 - Россия U21 5 октября обзор матча
    Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
  • Кипр - Латвия 5 октября обзор матча
    Кипр - Латвия 5 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Украина U21 - Албания U21 5 октября обзор матча
    Украина U21 - Албания U21 5 октября обзор матча
    Футбол | Товарищеский матч 2026 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close